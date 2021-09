SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Vahva markkinatilanne jatkuu, ruuhkautuneet digitaaliset palvelut aiheuttavat harmia kuluttajille

Tänä vuonna 75-vuotias Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) koostuu lähes 500 toimistosta ja lähes 1600 välittäjästä. Markkinakyselyyn vastasi noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä. SKVL:n ennusteet perustuvat ainoana Suomessa hyvin laajan verkostoon paikallisia asiantuntijoita sekä heidän osaamiseensa ja tietoon markkinakehityksestä omalla alueellaan.

Tutustu myös alueellisiin ennusteisiin erillisessä liitteessä ja kaavioissa.

Asuntomarkkinatilanne on vakaantumassa kesän ja syksyn aikana – Vahva kysyntä jatkuu ja myös tarjonta on lisääntynyt

Suomen asuntokauppa on käynyt tänä vuonna vilkkaampana kuin moniin vuosiin. Kesällä kaupan volyymi on hiukan laskenut verrattuna viime vuoteen, mutta on silti ollut edellä aiempia vuosia 2010-luvulla. Vuodesta 2021 on tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi. ”Yli puolet välittäjistä ennustaa markkinan kiihtymistä talouden parantumisen myötä. Hintakuplaa ei myöskään ole näkyvissä asuntomarkkinoilla”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Tarjonta markkinoilla on lisääntynyt, mutta edelleen on kova pula 2000-luvun taloista. Asuntojen hintapyynnit ovat nousseet kovan kysynnän myötä monin paikoin jo yli markkinahintojen ja tämä omalta osaltaan hiukan pidentää myyntiaikoja. ”Nyt myyjien tulisi olla realisteja. Edelleen jatkuva loiva hintojen nousu keskittyy ainoastaan tiettyihin asuntotyyppeihin kasvukeskuksissa. Kovimman kysyntäpiikin mentyä ohi on tärkeää aloittaa myynti oikealla hinnalla, muuten myyntiaika saattaa olla pitkäkin”, muistuttaa SKVL:n toimitusjohtaja Mannerberg. ”Asunnonostoaikeet ovat edelleen todella korkeat kaikissa asuntotyypeissä”, hän jatkaa.

Mökeistä edelleen normaalia kysyntää, mutta talvisesongiksi kauppa rauhoittuu

Mökkikaupan sesonki on normaalivuotena korkeimmillaan keskikesällä. Vuosi 2021 on ollut vilkas, mutta kasvu on tasaantumassa normaaliksi ja edelleen oikein hinnoitellut hyvät mökit käyvät nopeasti kaupaksi.

Loppusyksylle ennustetaan mökeille keskimäärin hiukan pienempää volyymia ja loivaa hintojen laskua. ”Nyt on ostajille parhaat hetket löytää mökki ensi kesäksi ennen lumen tuloa”, kommentoi SKVL:n Mannerberg.

Vuokramarkkinoiden tilanne parantunut, mutta ei vielä täysin normaali

Vuokra-asuntojen kysyntä nousi kesän aikana selvästi. Normaali kova kysyntäpiikki ei ollut yhtä suuri alkusyksyllä kuin normaalivuotena. ”Monet oppilaitokset tarjoavat nyt tutkintojaan lähes kokonaan etäopetuksena, joten opiskelijat eivät vaihda paikkakuntia niin vilkkaasti. Kuitenkin paluu työpaikolle lisännee syksyn mittaan kysyntää tasaisesti”, toteaa Jussi Mannerberg.

Ennusteen mukaan vuokrien määrissä uusissa sopimuksissa on odotettavissa hyvin lievää laskua nousun sijaan lukuun ottamatta kaikkein kysytyimpiä asuntoja.

Digitalisaatio ei toistaiseksi ole nopeuttanut asuntokaupan prosesseja vaan hidastanut sitä

Asuntokaupassa on tehty viranomaisten johdolla suuria muutoksia prosessien digitalisoimiseksi. Esimerkiksi väestörekisterin toimintojen siirtyminen keskitetysti Digi- ja väestövirastolle DVV:lle on aiheuttanut yhä suurempia viiveitä kuolinpesille ja edunvalvottaville. Keväällä raportoidun keskimääräisen 1,5 kk:n viiveen määrä on vieläkin pidentynyt. Nyt on raportoitu keskimäärin jo 2–3 kk:n viiveitä.

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän omistusrekisteröinti ruuhkautunut pahasti

Maanmittauslaitoksen ylläpitämän pari vuotta sitten avatun uuden sähköisen huoneistotietojärjestelmän omistuskirjausten sekä kiinteistöjen lainhuutojen kirjausten viiveet ovat myös huomattavia. Lähes kuukauden keskimäärin ja jopa yli 3 kk:n viiveitä on raportoitu.

”On kuluttajille täysin kohtuutonta, että digitaaliset hankkeet hidastavat ja vaikeuttavat asuntokaupan prosesseja näin paljon. Yhteiskunnalle todella kalliiden ja kuviteltua vaikeampien projektien toteuttaminen tuntuu olevan mahdotonta aikataulussa ja budjetissa”, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Mannerberg.

Pankeilla vielä pitkä matka asiakkaiden palvelun nopeutumiseen

Asuntokauppaa eniten hidastava tekijä on edelleen pankkien valtava resurssipula. Asuntolainan jokainen vaihe alkuneuvottelun varauksesta lopullisen kaupankäyntiajan saamiseen kestävät kukin useita viikkoja. Pelkästään lainaneuvotteluun pääsemistä joutuu odottamaan kyselyn tulosten perusteella keskimäärin kuukauden. Pankkien välillä on selviä eroja, joten kuluttajan kannattaa olla valppaana. Pankkien hankala suhtautuminen remontoitaviin kiinteistöihin aiheuttaa myös suuria pettymyksiä asunnon ostajille. Kuntotarkastuksia tulkitaan ilman riittävää asiantuntemusta ja lainoja evätään, vaikka moni perhe haluaisi remontoida unelmakotinsa vanhemmasta kiinteistöstä.

Digitaalinen asuntokauppa ei olekaan reaaliaikaista

Uudet palvelut asuntokaupan tekemiseen sähköisillä allekirjoituksilla yleistyivät koronan tultua. Todellisuudessa digitaalisissa palveluissa on usein jopa yli viikon viive ennen kuin kauppa toteutuu ja rahat ovat tilillä. ”Tällaiset viiveet voivat aiheuttaa asuntokaupassa paljon harmia, kun kaupat ovat useimmiten useamman asunnon ketjuja, joissa moni perhe vaihtaa kotia saman aikaan ja rahaliikenteen tulisi mennä välittömästi. Pankit ovat painostaneet asiakkaitaan ja välittäjiä käyttämään uusia digipalveluita jopa siten, että ovat alkaneet periä valtavia summia kaupanteosta konttorissa. Lopputuloksena tulee paljon murheita ja lisäkuluja muuttaville perheille”, toteaa Mannerberg.