Slush kokoaa maailman startupkentän vaikuttajat ensi viikolla Helsinkiin

Helsinki toimii kansainvälisten startupien, sijoittajien ja median kohtaamispaikkana, kun Slush täyttää Messukeskuksen 4.–5. joulukuuta 2018. Slush kuuluu taloudelliselta vaikutukseltaan Helsingin kärkitapahtumiin, mutta tapahtuman todellinen arvo on talouslukuja laaja-alaisempi.

Slush on 11 vuoden aikana kasvanut maailman startup- ja teknologiatapahtumien kärkijoukkoon. Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 20 000 kävijää, joihin kuului 2 500 startupia, 1 500 sijoittajaa ja 600 kansainvälisen median edustajaa. Tänä vuonna tapahtumaan odotetaan entistäkin kansainvälisempää vierasjoukkoa yhteensä yli 130 maasta.

Slushin vetovoimasta kertoo myös se, että tapahtuman toteuttamiseen osallistuu jälleen noin 2 200 vapaaehtoisen joukko.

Slushin arvo on mittava Helsingille ja koko Suomelle

Helsinki on ylpeä Slushista ja panostaa yhteistyöhön jatkossa yhä vahvemmin. Kaupunki on kahden viimeisen vuoden aikana ollut Slushin mukana myös maailmalla, Slush Tokyossa ja Slush Singaporessa.

”Maailmanlaajuisen startup-yhteisön kiinnostus Helsinkiä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä tekijöistä tässä menestyksessä on Slush, joka merkitsee Helsingille ja koko Suomelle paljon enemmän kuin yksittäistä startup- ja teknologiatapahtumaa. Slush tuo Helsinkiin alan ajankohtaisimmat ihmiset ja keskustelut sekä varmistaa, että Helsinki on ja pysyy kehityksen kärjessä”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Slush-osallistujien kaupunkiin jättämän rahan, tapahtumajärjestämisen työllisyysvaikutusten ja Helsingille satavan huiman kansainvälisen näkyvyyden lisäksi Slushin arvoa mitataan sen aikana syntyvien investointien, kauppojen ja kontaktien määrällä.

Slushin merkitys nousee varmasti esille myös tiistaina 4. joulukuuta kello 12.20, jolloin pormestari Vapaavuori keskustelee Slushin Evergreen Stagella Tencentin varatoimitusjohtaja David Wallersteinin kanssa aiheesta: ”Cities as a Platform for Developing Frontier Tech”.

Kaupungin Slush-osastolla koetaan VR-Helsinki

VR/AR-osaamisen kärkikaupunkien joukkoon pyrkivä Helsinki esittelee Slushissa osastollaan VR-Helsingin, joka on 3D-mallintamalla tuotettu digitaalinen kaksoiskappale kaupungista.

VR-Helsinki tähtää kestävän matkailun palvelualustaksi, jonne on tavoitteena houkutella miljoona kävijää ensi vuoden aikana. Helsinki on luonut virtuaalisen kaupunkikokemuksen yhteistyössä VR-studio Zoanin kanssa.

Zoanin edustajat ja pormestari Jan Vapaavuori ovat Helsingin osastolla (6C.10) median tavattavissa tiistaina 4. joulukuuta kello 11.

Uusi kasvuyrityskampus Maria 01 lanseerataan kansainvälisesti Slushin yhteydessä

Helsingin kaupunki lanseeraa Slushin yhteydessä kasvuyrityskampus Maria 01:n konseptisuunnitelman kansainväliselle medialle.

Startup-keskittymä Maria 01:n viereen, Marian entiselle sairaala-alueelle suunnitellaan nykyisen Maria 01 -nimen alle uutta, kokonaisuudessaan noin 70 000 neliön kasvuyrityskampusta, jonka vuokralaisiksi tavoitellaan muun muassa kunnianhimoisia kasvuyrityksiä, ankkuriyrityksiä, sijoittajia, kiihdyttämöjä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edustajia. Helsingin kantakaupunkiin sijoittuvasta kampuksesta on tulossa yksi Euroopan suurimmista.

Kampuksen toteuttajaksi on valittu YIT:n ja Kevan vetämä konsortio, jossa on mukana 23 toimijaa, mukaan lukien Slush.

Hotelleissa ja liikennevälineissä luvassa tiivistä tunnelmaa

Slush on kaksipäiväinen tapahtuma, mutta moni osallistujista viihtyy tapahtumaviikolle sijoittuvissa Slushin oheistapahtumissa ja Helsingissä pidempään. Hotellit Helsingissä ja lähialueella ovat aiempien vuosien tapaan Slushin aikaan pitkälti täynnä.

Myös Pasilaan Messukeskukselle suuntaavissa julkisissa liikennevälineissä ja taksiliikenteessä on tapahtumapäivinä runsaasti matkustajia. Tapahtuman ovet avautuvat molempina päivinä kello 8, ohjelma alkaa kello 10 ja ovet sulkeutuvat kello 18.

HSL sponsoroi 10 000 Slush-vieraalle seutulipun tapahtuman ajaksi, jotta Helsingin erinomaisesti toimivaa joukkoliikennettä käytettäisiin pääasiallisena liikkumistapana.

Kaikille avoin Slushin after work -alue Founders Street Kalevankadulla

Slushin tunnelmaan voi virittäytyä myös ilman pääsylippua.

Tapahtuman virallinen after work -alue Slush Founders Street kokoaa startup-väkeä iltaisin Kalevankadulle. Founders Streetin avajaistapahtuma järjestetään maanantaina 3. joulukuuta kello 19.

Kaupungintalo Slush-väreissä

Helsingin kaupungintalo on mukana Slush-hengessä julkisivuvalaistuksella, joka on nähtävissä maanantaiaamusta 3. joulukuuta alkaen. Valaisu on esillä Slushin päättymiseen, keskiviikkoon 5. joulukuuta kello 18 asti.



Medialle

4.12. klo 11:

VR-Helsinki – Zoanin edustajat ja pormestari Jan Vapaavuori Helsingin osastolla (6C.10).

4.12. klo 12.20:

Cities as a Platform for Developing Frontier Tech – Pormestari Jan Vapaavuori Tencentin varatoimitusjohtaja David Wallersteinin kanssa Evergreen Stagella.

4.12. klo 12.30–13.15 Meriteollisuuden Breaking Waves -konferenssin mediatilaisuus (Messukeskus, Kongressisiipi, Tila 103).

4.12. klo 14: Kyberturvallisuuskilpailu NYCx Cyber Moonshot Challengen mediatilaisuus (Messukeskus, Kongressisiipi, Tila 215).