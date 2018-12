Slushissa julkistettu Hive-koodauskoulu alleviivaa muutoksen tärkeyttä: ”Ohjelmistoala yhä merkittävämmäksi! Suomi pääsee Piilaakson ja Pariisin kanssa ansaitsemaansa joukkoon”, iloitsee Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha

Supercellin hieno uutinen on erittäin myönteinen käänne niin ohjelmistoalalle kuin koko Suomellekin. ”Olemme itse olleet käynnistämässä suurta muutosta ohjelmistoalalla ja tervehdimme ilolla kaikkia uusia avauksia, jotka edistävät suomalaista ohjelmistoalan osaamista. Näillä keinoilla Suomi voi todellakin nousta johtavaksi ohjelmisto-osaajien kansakunnaksi maailmalla”, Roiha painottaa.

Helsingissä ensi syksyllä aloittava koodauskoulu on vasta kolmas laatuaan koko maailmassa, Pariisissa sijaitsevan ”42 France” ja Piilaakson ”42 Silicon Valley” -koulujen jälkeen. Suomen koulun idea ja rahoitus tulevat Supercellin rahoittamalta säätiöltä, jossa sitä ovat olleet puuhaamassa ennen muuta Drussila Hollanda-Grönberg ja Ilkka Paananen. Koulun hallituksen puheenjohtajaksi tulee kaikille tuttu, lasten ja naisten koodauksen esitaistelija Linda Liukas.

Supercell rahoittaa säätiötä ainakin sen ensimmäiset viisi toimintavuotta.

”On todella hienoa, että Supercellin kaltainen ohjelmistojätti haluaa jakaa menestyksen eväitä eteenpäin. Tämä kertoo isosta sydämestä. Supercell ei tee tätä itselleen vaan meidän kaikkien hyväksi. Hive on iso juttu Suomelle ja mittava positiivinen vaikutus koko Suomi-kuvalle. Suuret kiitokset teille”, välittää Roiha Supercellin suuntaan arvostuksensa suomalaiselle yhteiskunnalle merkittävästä hankkeesta.

Ohjelmisto-osaamisesta tulee elintärkeää

Roihan mukaan Suomi tarvitsee ohjelmistoalan osaamista enemmän kuin osataan arvioidakaan: kyse ei ole enää vain ohjelmistoalan kasvusta vaan jostain paljon suuremmasta.

”Kaikesta tulee ohjelmistoalaa. Yritykset, joilla digitaalisuus ei ole ytimessä tulevat häviämään kilpailussa. Suomen on panostettava ohjelmisto-osaamiseen entistä enemmän, jos haluamme menestyä. Siitä tulee meille elintärkeää. 42-koulu on ollut erityisen mahtava. Kuten Ilkka Paananen kertoi, kaikki 42-koulun käyneet ovat työllistyneet, ja miltei puolet ryhtyy yrittäjiksi. Sitä henkeä Suomi tarvitsee”, alleviivaa Roiha.

Roihan johtama Ohjelmisto- ja e-business ry on itse ollut aktiivisesti tekemässä Suomesta ohjelmisto-osaamisen kärkimaata. Yhdistys johtaa menestyksekästä #Mimmitkoodaa-ohjelmaa, jossa huippuyritykset tarjoavat naisille koodauskoulutusta maksutta. Kun alalla ja koko yhteiskunnassa on huutava pula osaajista, on kiinnostuneet naiset osaamisineen saatava mukaan.

”Kaikki keinot, joilla osaajapulaa saadaan helpotettua ovat todella arvokkaita. Uusi Hive-koulutus on aivan verraton uusi työkalu. Enkä todellakaan ylläty, jos Hiveen hakeutuu runsaasti myös #Mimmitkoodaa-ohjelmassa alkuun päässeitä, alalle nyt tosissaan aikovia innostuneita naisia”, aprikoi Roiha.

Ohjelmisto- ja e-business ry on mukana myös uraauurtavassa Software From Finland -yhteistyöprojektissa, jonka avulla liki 300 ohjelmistoyritystä yhdessä edistävät suomalaisten kansainvälistymistä.

”Suomi pääsee Piilaakson ja Pariisin kanssa ansaitsemaansa joukkoon. On aivan varmaa, että kansainvälistymisemme Hiven myötä vain vauhdittuu, tätä tuemme 100-prosenttisesti”, lupaa toimitusjohtaja Roiha.

Koulu on avoin kaikille

Hive-koodauskoulu aloittaa toimintansa Helsingissä ensi elokuussa, kun yli 100 opiskelijaa aloittaa opinnot. Koulu kestää kolme vuotta ja diplomi on varmuudella kansainvälisestikin kovaa valuuttaa.

”Erityisen hienoa on, että kaikilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan, sillä opetus on ilmaista ja opiskelemaan pääsee verkossa tapahtuvan pääsykokeen avulla. Tämä lisää oppilasaineksen monimuotoisuutta: Hakea voi mistä päin Suomea tahansa, ilman kustannuksia”, kiittelee Roiha.

