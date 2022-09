SM-voittaja Otto Hietamies lähtee Nuorten Kokkien Maailman Mestaruuskisoihin Meksikoon 6 - 9.10.22

Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2022 -kilpailu on maailman vanhimman gastronomisenLa Chaîne des Rôtisseurs- järjestön järjestämä maailmanlaajuinen kilpailu. Kilpailulla on pitkät perinteet, ensimmäinen kilpailu käytiin vuonna 1977. La Chaîne des Rôtisseurs-järjestössä on aina kunnioitettu keittiön ja hienon ruokailun arvoja ja perinteitä. Järjestö kannustaa ja tukee nuorten kokkien koulutusta maailmanlaajuisesti kansainvälisen Nuorten Kokkien -kilpailun kautta.

Kilpailussa jokainen saa samanlaisen mustan laatikon, jonka avulla he voivat koota valitsemansa menun neljälle hengelle. Menussa tulee olla alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Mustan laatikon avaamisen jälkeen, jokaisella kilpailijalla on 30 minuuttia aikaa suunnitella ja kirjoittaa kolmen ruokalajin menu englanniksi tai ranskaksi, jonka aikana kilpailun johtaja ja keittiövalvoja tarkistavat kaikkien kilpailijoiden omat työvälinelaatikot. Kilpailussa saa käyttää vain ennalta ilmoitettuja työvälineitä. Hyväksyntöjen jälkeen kokkausaikaa on 3,5h.

Maaliskuussa 2022 Suomen kilpailun voittanut Nuorten kokkien Mestari Otto Hietamies työskentelee Lapland Hotels Bulevardi, Ravintola KULTÁ-keittiössä Helsingissä. Kansallisen kilpailun voitettuaan Otto on harjoitellut tiiviisti kohti Meksikon kisoja.

”Olemme valmentaja Sanna Rahkosen kanssa hioneet pitkin kesää valmiit komponentit kisoja varten ja nyt juuri ennen kisoja tapahtuu lopullinen annosten viilaaminen”, sanoo kilpailua kovasti odottava Otto Hietamies.

”Lähdemme sillä asenteella, että kärkikolmikossa ollaan. Otto on valmistautunut ja harjoitellut huolellisesti tähän ainutlaatuiseen kilpailuun tähtäimenään vähintään mitali. Oton taidot huomioiden, upea menestys on realistinen tavoite”, sanoo kilpailuun lähtevä Suomen kansallisen kilpailun johtaja Esa Koppelo. Esa toimii myös kansainvälisen kilpailun makutuomarina Suomen edustajana.

Vuonna 2021 ja 2020 voitto on mennyt Norjaan. Suomi on ollut edellisen kerran kärkikolmikossa vuonna 2018, jolloin pronssisijan otti Emmiina Marianne Lehtonen ja vuonna 2015 hopeasijan otti Laura Virolainen.