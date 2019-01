Småbarnspedagogikens vårdtider kan snart anmälas elektroniskt

Vasa stads småbarnspedagogik tar i bruk en applikation som föräldrarna kan använda för att anmäla vårdtiderna elektroniskt. Den elektroniska vårdtidsreservationenfungerar både med applikationen som kan laddas ner i telefonen och med webbläsaren.

Inkerinpuiston päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Tervajoen päiväkoti och Gustvasborgs daghem samt några familjedagvårdare är de första som tar applikationen i bruk från 4.2. Före sommaren ska applikationen stegvis tas i bruk i alla Vasa stads småbarnspedagogiska enheter.

- Den här nya och efterlängtade applikationen ersätter den gamla praxisen där vårdtiderna skrevs upp på en papperslapp, berättar servicechef Maria Karvonen.

Man loggar in på Tieto Edu -applikationen via Suomi.fi -identifieringen dvs. antingen med bankkoder eller mobilidentifiering.

Det går att följa upp antalet vårdtimmar

Det går att kopiera vårdtiderna från vecka till vecka, eller från ett syskon till ett annat, och vårdtidsreservationer kan göras för sex månader framåt. Även plötslig frånvaro, t.ex. då barnet insjuknar, kan meddelas via applikationen.

- Man kan också följa upp antalet utfallna vårdtimmar under månaden. Det är en mycket efterlängtad egenskap, berättar Karvonen.

I fortsättningen ska samtliga familjer göra en vårdtidsreservation, även de familjer som har ingått serviceavtal för vårdtimmar på heltid och även då vårdtiden alltid är den samma.

- Då vi känner till allas vårdtider blir det lättare att planera verksamheten, och så har vi rätt antal personal på rätt ställe vid rätt tidpunkt, berättar Karvonen.

Ytterligare uppgifter och bruksanvisningar för applikationen finns på adressenwww.vaasa.fi/sv/smabarnspedagogikens-elektroniska-arendehantering