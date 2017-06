Smart Office -konsortio hahmottelee älykkään työnteon mallia

21.6.2017 13:15 | Are Oy

Minkälaisessa ympäristössä teet työsi tulevaisuudessa? Mikä on työnteon tarkoitus ja miten se muuttuu tulevaisuudessa?

Ihmistyön kysyntä mullistuu tekoälyn tarjoutuessa monenlaisten rutiinien tekijäksi. Mikä on työnteon tarkoitus ja muoto tulevaisuudessa? Joukko rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita on päättänyt näitä megatrendejä peilaten luoda täysin uudenlaisen, toimistotilojen käyttäjäyritysten ja työntekijöiden tarpeista lähtevän älykkään työnteon konseptin. Smart Office haluaa parantaa työpäiväkokemusta hyödyntämällä uusimpia teknologioita ja palveluita. Tavoitteena on rakentaa inspiroiva, ekologinen, terveellinen, tehokas, muuttuvan työn mahdollistava ja innovaatioita synnyttävä työympäristö tiloineen ja palveluineen erilaisille työyhteisöille.

Konsortioon kuuluvat yhtiöt Are, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Ensto, Fujitsu, Inspecta, Martela, Ramboll ja YIT ovat sopineet kehittämisyhteistyöstä asiakaskokemustoimisto Shiruten kanssa kerätäkseen ideoita älykkään työnteon mahdollisuuksista ja tarpeista. Osapuolet kehittävät yhdessä uutta ajattelua, toteutettavia ideoita sekä konseptin tai konsepteja teemaan liittyen, sillä innovatiivinen, muuttuvia työn tekemisen käytäntöjä tukeva älytaloajattelu on vielä varsin uutta toimistoympäristöissä.

Keskeisiä näkökulmia alkavassa yhteistyössä ovat tässä vaiheessa olleet muun muassa:

Miten toimitilat ja niiden palvelut tukevat modernia ja muuttuvaa työtä sekä työntekijöiden päivittäistä arkea

Millaisia ovat modernit, yhteisölliset t?yöympäristöt, joissa kolmannet osapuolet tarjoavat lisäarvopalveluita käyttäjien toiveiden mukaisesti?

Miten tilojen arkikäyttöä sujuvoitetaan ja siitä tehdään ekologisesta näkökulmasta kestävää?

Millä ratkaisuilla käyttöastetta hallitaan joustavasti, päivän kysyntätilanteen mukaisesti?

Millainen kokonaisuus tukee muuttuvaa työntekoa, jossa etenkin vuorovaikutus ja työntekijöiden yhteinen innovointi korostuvat?

Millaista tietoteknistä alustaa ja teknologiaratkaisuja kyseiset tavoitteet vaativat tietotekniikkatoimittajan näkökulmasta?

”Aihe on ollut meillä mielessä osana isompaa Smart City -hanketta jo pidemmän aikaa. Nyt lähdimme ajattelemaan muuttuvaa työelämää uudelta pohjalta. Kun kokosimme yhteen joukon yrityksiä, hyvin nopeasti selvisi, että älykkäät toimitilat ja loppukäyttäjien tarpeet yhdistävä Smart Office -konsepti tarvitsee perinteisiä rajoja ylittävää yhteistyötä. Keskeisenä ajatuksena on ollut yhdessä unelmoida, millaiset toimitilat muokkautuvat ihmisten tarpeiden perusteella ja mitkä uudet teknologiat tukevat mielekästä työtekoa, unohtamatta ekologisia arvoja”, kertovat konsortion käynnistäjä, johtaja Jari Vuori sekä hankepäällikkö Virva Patomo Fujitsusta.

Millaisessa toimistossa tai ympäristössä haluat tehdä tulevaisuuden työtä?

Hankkeen osapuolia yhdistää ymmärrys siitä, miten työnteko muuttuu tulevaisuudessa entistä joustavammaksi. Samalla perinteisen työntekijän ja työnantajan roolit murenevat. Työn tulokset nousevat tärkeämmiksi kuin perinteinen näkyvä paikalla olo. Työympäristöä on voitava muovailla sekä käsillä olevan työtehtävän että myös yrityksen tai projektin tarpeisiin.

Kun energiatehokkuuden ja tilojen muokattavuuden tarve kasvaa, IoT-mittaamista ja -analytiikkaa hyödynnetään tulevaisuuden kiinteistöissä monipuolisesti. Sensorit mahdollistavat niin terveelliset työskentelyolosuhteet käyttäjille kuin myös rakennuksen ennakoivan huollon.

Työtä ei myöskään enää tehdä ainoastaan rakennuksien seinien sisäpuolella vaan kaupungilla ja kahviloissa, matkustaessa paikasta toiseen, ja toki myös muualla kuin kotimaassa. Smart Office -käsitteellä konsortion osapuolet tarkoittavatkin uutta työn tekemisen tapaa, jota ei rajoita fyysinen ympäristö. Pikemminkin päinvastoin: Fyysinen ympäristö houkuttelee eri osaajat muodostamaan tarkoituksenmukaisia yhteisöjä. Erilaiset projektikohtaiset osaajaverkostot tuottavat uudenlaista arvoa ja innovaatioita. Fyysinen ja sitä tukeva virtuaalinen työympäristö mahdollistavat terveellisen, ekologisen ja jatkuvasti muuntuvan työn lisäten vuorovaikutusta, työn tarkoituksellisuutta sekä innovaatioiden syntyä.

”Arella alan johtavana toimijana on pitkä historia teknisten järjestelmien kehitystyöstä yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kehitystyön tuloksina on syntynyt ratkaisuja, jotka on viety käytäntöön ja näin tukemaan niin kiinteistönomistajia kuin myös tilojen käyttäjiä. Arelle on luontevaa olla mukana Smart Office -konsortiossa, sillä liiketoiminnoissa hyödynnetään jo tällä hetkellä IoT:n tuomia mahdollisuuksia. Aren keihäänkärkituote Are Sensus on nykyaikainen, kiinteistödataa hyödyntävä kokonaisvaltainen talotekninen järjestelmä. Are Sensus luo pohjan ja mahdollistaa erilaisten teknisten tietojen hyödyntämisen osana kiinteistön kokonaisvaltaista digitalisointia. Nyt meneillään olevassa Smart Office -konsortiossa on mukana useita oman alansa johtavia toimijoita, joiden osaamisen hyödyntäminen ja yhdistäminen tukevat kehityshankkeen tavoitteita ja edesauttavat koko alan kehitystä”, toteaa Aren hankepäällikkö Timo Nurisalo.

