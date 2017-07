Smile Henkilöstöpalvelut jatkaa kasvuaan ostamalla Job Services One Oy:n

3.7.2017 09:00 | Smile Henkilöstöpalvelut Oy

Toimialan yleistä kehitystä nopeammin kasvava Smile Henkilöstöpalvelut Oy on ostanut Job Services One Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan myötä Smilen markkina-asema vahvistuu Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla, erityisesti teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Job Services One on vuonna 2016 perustettu suomalainen henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin erikoistunut yritys, jonka kautta työskentelee päivittäin noin 500 henkilöä. Yhtiö tarjoaa henkilöstöpalveluja rakentamisen, teollisuuden ja palvelualan tarpeisiin. Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Tampereella ja Turussa.

- Job Services One on meidän tapaamme joustava, ketterä ja asiakaslähtöisesti toimiva yhtiö, joka on kasvanut todella nopeasti merkittäväksi toimijaksi Turussa ja Tampereella. Kaupan myötä voimme palvella asiakkaitamme ja työntekijöitämme entistä monipuolisemmin, Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen kertoo.

Job Services Onen toimitusjohtaja ja Tampereen aluejohtaja Roope Oksanen sekä Turun aluejohtaja Juha Oksanen jatkavat kaupan jälkeen yhtiön toiminnassa aktiivisesti mukana ja tulevat kaupan myötä Smile Henkilöstöpalveluiden osakkaiksi.

- Liiketoimintamme on vuoden aikana kasvanut rajusti, mikä on perustunut ahkeraan myyntityöhön sekä onnistuneeseen asiakas- ja työntekijähankintaan. Arvomme ja toimintatapamme ovat Smilen kanssa hyvin yhdenmukaiset ja onkin hienoa päästä yhdessä kehittämään ja viemään suomalaista henkilöstövuokraustoimialaa eteenpäin, Roope Oksanen kommentoi.

Suunnitelmien mukaista kasvua

Smile Henkilöstöpalvelut osti huhtikuussa valtakunnallisen teollisuuteen ja rakentamiseen erikoistuneen Pasianssi Oy:n (Banssi Henkilöstöpalvelut) liiketoiminnot. Job Services Onen myötä Smilen markkina-asema kyseisillä toimialoilla kasvaa entisestään.

- Job Services One on Banssin tapaan teollisuuden ja rakentamisen erityisasiantuntija. On mahtavaa päästä valjastamaan Oksasten vuosien toimialakokemus ja rautainen myyntiosaaminen käyttöömme. Olen erittäin iloinen, että vahvistumme Turun ja Tampereen alueilla – talousalueiden näkymät ovat hyvin positiiviset ja monet isot hankkeet antavat potkua henkilöstöpalveluiden kysynnälle, Asikainen sanoo.

Vuonna 2016 Job Services One Oy:n liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa. Yhtiö jatkaa voimakasta kasvua myös kuluvalla tilikaudella. Smile Henkilöstöpalvelut Oy on Restamax Oyj:n tytäryhtiö ja sen liikevaihto tilikaudella 2016 oli 34,1 miljoonaa euroa. Yrityskauppa astui voimaan 1.7.2017.

Lisätietoja:

Sami Asikainen, toimitusjohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oy, puh. +358 40 700 9915

Roope Oksanen, toimitusjohtaja, Job Services One Oy, puh. +358 40 074 0818

Juha Oksanen, aluejohtaja Turku, Job Services One Oy, puh.+358 40 094 6007

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.smilepalvelut.fi