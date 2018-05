Smile Henkilöstöpalvelut Oy on ostanut voimakkaasti kasvavien Job Service Two Oy:n ja Job Service Three Oy:n osakekannat

Restamax Oyj:n tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy on ostanut Job Services Finland Oy:n tytäryhtiöiden Job Services Two Oy:n ja Job Services Three Oy:n osakekannat. Ostettavat yhtiöt ovat voimakkaassa kasvussa ja toimivat pääkaupunkiseudulla. Yhtiöt ovat keskittyneet palvelemaan erityisesti rakentamisen, mutta myös teollisuuden asiakkaita.

Yritysoston myötä Job Service Two Oy ja Job Service Three Oy siirtyvät osaksi Smilea 1.6.2018 alkaen. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2017 oli noin 3,2 M€ ja liiketulos oli noin 0,2 M€. Henkilöstöä yhtiöllä oli vuoden 2017 lopussa noin 150. Luvut ovat tilintarkastamattomia.



”Job Service on kasvanut nopeasti erityisesti rakentamisen, mutta myös teollisuuden henkilöstövuokrauspalveluiden tarjoajaksi pääkaupunkiseudulla. Kaupan myötä saamme uutta osaamista, hyviä asiakassuhteita ja työntekijöitä sekä vahvistamme läsnäoloamme pääkaupunkiseudun kasvavalla markkinalla. Yhdessä olemme vieläkin vahvempia”, kommentoi Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.



”Kasvutarinamme jatkuu jatkossa osana Smileä ja on hieno päästä osaksi valtakunnallista menestyvää organisaatiota. Toteutunut kauppa on luonteva jatko viime vuonna toteuttamallemme Job Service One Oy:n myynnille”, toteaa Job Servicen Marko Pihlajamäki.



Job Servicen kaikki työntekijät jatkavat Smilen palveluksessa.



Smile Henkilöstöpalvelut Oy on pörssiyhtiö Restamax Oyj:n tytäryhtiö. Restamax on ilmoittanut 15.3.2018 selvittävänsä Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 400 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.



Smile on vuonna 2002 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluyritys, joka välittää työvoimaa yli neljälle sadalle yritykselle ympäri Suomen ja työllistää kuukausittain noin 9 000 osaajaa. Tarjoamme työntekijöillemme ja asiakkaillemme toimialakohtaiset ja asiantuntevat palvelut. Meiltä löytyy ammattilaiset muun muassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalle, tapahtumiin ja promootioihin, rakentamiseen ja teollisuuteen, logistiikkaan ja kunnossapitoon, lääkäripalveluihin sekä koulutus- ja suorarekrytointipalvelut. Smilen vuoden 2017 liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa ja yhtiö on kasvanut vahvasti.