Smile Henkilöstöpalvelut vahvistaa asemaansa Helsingissä – osti Active Peoplen ravintolahenkilöstövuokraustoiminnot

Smile Henkilöstöpalvelut -konserniin kuuluva Smile Services Oy on ostanut Active People Oy:n ravintolahenkilöstövuokrauksen liiketoiminnan. Kaupan myötä Smile kasvattaa jalansijaansa pääkaupunkiseudulla sekä vahvistaa osaamistaan ravintola-alan henkilöstövuokrauksessa.

Samalla Smile solmi pitkän asiakassopimuksen henkilöstöpalveluista Ravintola Santa Fé Oy:n kanssa. Yritys omistaa Helsingissä sijaitsevat Santa Fé-, Amigo- ja Grande Grill -ravintolat sekä niin Helsingissä kuin Turussakin toimivat MorriSon’s-ketjun ravintolat.

Kaksi vahvaa ravintolaosaajaa yhteen

Tapahtumamarkkinointiin, myynninedistämiseen sekä henkilöstövälitykseen erikoistuneella Active People Oy:llä on mittava 20 vuoden kokemus henkilöstövuokrauksesta ravintola-alalla. Toimiala on myös Smilen ydinosaamista. Siten yrityskaupassa onkin kysymys kahden vaikuttavan osaajan yhdistymisestä.

– Smile on jatkossa ravintolayhtiöidemme strateginen kumppani ja kehitämme henkilöstöä yhteisvoimin. Yhdessä olemme rekrytointimarkkinoilla vahvempia. Isompana henkilöstövuokrausyhtiönä pystymme myös tarjoamaan työntekijöille paremmin lisätyömahdollisuuksia, kertoo Active People Oy:n toimitusjohtaja Henri Klimscheffskij.

Vuokrahenkilöstön työt jatkuvat asiakasyrityksissä entiseen tapaan omistuksen vaihdoksen jälkeen.

Smilen kiivas kasvuvauhti jatkuu

Oman alansa suunnannäyttäjäksi tähyävä Smile on kasvanut strategiansa mukaisesti voimakkaasti; kasvu on ollut selvästi henkilöstövuokrauksen toimialan yleistä kasvukehitystä nopeampaa. Merkittävä osa siitä on yritysostojen tulosta: konserni on ostanut kuluvan ja viime vuoden aikana TOR-palvelut Oy:n liiketoiminnan, osake-enemmistön Make My Solutions Oy:stä sekä Pasianssi Oy:n ja Job Services Oy:n koko osakekannat.

Uusin kauppa vakiinnuttaa Smilen paikkaa Helsingin kasvavassa ravintolamarkkinassa entisestään.

– Olen erittäin tyytyväinen uudesta yhteistyöstä, jonka myötä saamme iloiseen joukkoomme yli 150 uutta ravintola-alan ammattilaista. Active People on arvostettu toimija alalla ja Santa Fé -ketju tunnettu brändi. On hienoa saada asiakkaaksi näin näyttävä sarja suosittuja ravintoloita. Pitkä asiakassopimus antaa hyvän ennustettavuuden ostetun toiminnan tulevaisuudesta, sanoo Smile Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Smile Henkilöstöpalvelut on Restamax Oyj:n tytäryhtiö. Yhtiö tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluja ravintola-alan lisäksi mm. rakentamisen, terveydenhuollon, teollisuuden ja logistiikan aloille. Smile-konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 34,1 miljoonaa euroa. Yrityskauppa astuu voimaan 1.11.2017.

Lisätiedot:

Sami Asikainen, toimitusjohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oy, puh. +358 40 700 9915

Henri Klimscheffskij, toimitusjohtaja, Active People Oy, puh. +358 50 1781

Jakelu:



STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.smilepalvelut.fi