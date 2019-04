Snellman-konserni laajentaa toimintaansa avaamalla pikaruokaravintolan

Elintarvikealalla toimiva ja laadukkaista tuotteistaan tunnettu Snellman-konserni avaa Tampereelle ensimmäisen Mr. Panini & Co. -pikaruokaravintolansa. Ravintolan ovet avautuvat asiakkaille 26.4. klo 10 osoitteessa Hämeenkatu 3, Tampere.

Snellman tuo ravintolansa varsin kilpaillulle pikaruokakentälle tarjoamalla nopeaa ja laadukasta, kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ruokalistalla on paikan päällä alusta loppuun valmistetut paninit, keitot ja salaatit. Valikoimaa täydentävät myös itse tehdyt makuvedet ja oma kahvi. Snellman-konsernin valmisruokatoimialan toimitusjohtaja Tommy Snellman pitää investointia luontevana toimialueen laajentamisena.

Kyseessä on Suomen mittakaavassa ensimmäinen pikaruokaravintola, jossa vuorovaikutus kuluttajien kanssa on otettu aidosti osaksi tuotekehitystä. Myös vuorovaikutus kuluttajan kanssa on avainasemassa.

– Kun toiminta on omissa käsissä tuotannosta kuluttajan lautaselle asti, on tekeminen läpinäkyvää ja jäljitettävissä. Toimintamme ytimessä ovat turvallinen, puhdas ja laadukas lähiruoka ja suomalainen työ, toimitusjohtaja Tommy Snellman sanoo.

Mr. Panini -tuotemerkki on tullut suomalaisille tutuksi kaupoista ja huoltoasemilta.

– Paninin suosio on 11 vuoden aikana kasvanut niin suureksi, että nyt oli otollinen aika avata ravintola, kehityspäällikkö Janne Ikonen kertoo.

Tampere valikoitui ravintolan sijainniksi vilkkaan ja monipuolisen ravintolakulttuurin vuoksi. Sopiva kiinteistö löytyi keskeiseltä paikalta, aivan rautatieaseman vierestä. Ikonen näkee potentiaalia ravintolakonseptin kasvattamiseen.

– Perustyö on tehty mahdollinen kasvu ja laajeneminen silmällä pitäen. En näe mahdottomana, etteikö ravintolatoiminta voisi laajentua koko maahan ja vaikkapa Ruotsiin, missä Mr. Panini on tunnettu brändi. Kaikki riippuu siitä, miten asiakkaat ottavat uuden tulokkaan vastaan. Kotimaisen ja laadukkaan ruoan kysyntä on kasvussa, Janne Ikonen lisää.