Snellman vahvistaa asemaansa valmisruokamarkkinoilla

Elintarvikealalla toimiva Snellman-konserni on ostanut pietarsaarelaisen Endivo -yrityksen.

Endivo on valmisruoka-alan yritys, joka tarjoaa korkealaatuisia ateriapalveluja, lounasruokailua ja pitopalvelua Pietarsaaressa ja sen lähialueilla. Lisäksi yritys valmistaa lounaita työpaikoille ja senioreille.

Snellman-konsernin valmisruokatoimiala on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina. Yrityksen tuotemerkkejä Suomessa ovat laadukkaan valmisruuan kärkinimi Kokkikartano ja Ulvilassa täytettyjä panineja käsityönä valmistava Mr. Panini.

Snellmanin valmisruokatoimialan johtaja Tommy Snellman näkee yhteisen tulevaisuuden Endivon kanssa luontevana jatkumona.

– Me Snellmanilla ja Kokkikartanolla haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan, se on meidän missiomme. Endivolla toiminnan ydinajatuksena on valmistaa laadukasta ruokaa eri tilanteisiin, joten meillä on samat perusarvot ja yhteinen visio. Valmisruuan laatuvaatimukset horeca-puolella kasvavat, sillä kuluttajat ovat kiinnostuneita ruuan alkuperästä. He haluavat hyvälaatuista ja hyvänmakuista kotimaista ruokaa ja meidän tehtävämme on tarjota sitä heille, sanoo Tommy Snellman.

Yli sadan vuoden kokemus

Endivolla on pitkät perinteet ruuan valmistuksesta. Yrityksen tarina alkaa Pietarsaaresta Strengbergin tehtaan ruokalasta vuonna 1902. Endivon toimitusjohtaja Krister Mård on ollut mukana yrityksen toiminnassa jo 30 vuotta, viimeiset 24 vuotta omistajana. Hänen mukaansa yhteinen tulevaisuus Snellmanin rinnalla antaa Endivolle hyvät eväät vastata tulevaisuuden haasteisiin ja alan kehitysnäkymiin.

– Endivo on kehittynyt nykyiseen asemaansa tekemällä pitkäjänteistä työtä yhdessä erittäin ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Uskomme, että kehitys valmisruokasektorilla on nopeampaa ja varmempaa Snellmanin rinnalla ja me lähdemme turvallisin mielin kohti tulevaa, sanoo Krister Mård.

Snellmanin konsernijohtaja Erkki Järvinen näkee yrityskaupan vauhdittavan konsernin kasvua ja tekevän siitä entistä mielenkiintoisemman yhteistyökumppanin.

– Endivon oston myötä meillä on selvästi laajempi paletti hyviä tuotteita ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Haluamme tuoda laadukkaan valmisruuan ihan jokaisen ulottuville. Endivo ei vielä toimi vähittäiskaupassa, mutta me näemme sen omaavan potentiaalia myös sillä markkinalla. Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa on suuria mahdollisuuksia, sanoo ErkkiJärvinen.

Endivon liikevaihto on 3 milj. euroa ja yrityksessä työskentelee noin 30 henkilöä.

Endivo siirtyi Snellmanin omistukseen 1.3.2020.