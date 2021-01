Snellmanin uusi maksapasteijapakkaus auttaa vähentämään ruokahävikkiä.

Snellmanin Lihajalostus Oy on pietarsaarelainen perheyritys, joka on valmistanut korkealaatuisia liha-, leikkele- ja makkaratuotteita jo 70 vuotta. Yhtiöllä on tinkimättömät periaatteet valmistaa tuotteita, joissa lihapitoisuus on korkea eikä turhia lisäaineita käytetä. Pietarsaaren tehtaalla työskentelee noin 900 henkilöä. Snellmanin Lihanjalostus Oy kuuluu elintarvikealan Snellman-konserniin.