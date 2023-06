Snookerin maailmantähdet Valkeakoskella 8.–18.6.

Valkeakosken Rantahotelli Waltikassa nähdään huipputason snookeria ensin torstaista sunnuntaihin 8.–11. kesäkuuta. Torstaina ja perjantaina 32 amatööripelaajaa kisaa Waltikka Cup Amateur Shootoutissa. Lauantaina ja sunnuntaina pelataan Waltikka Snooker Cup, jonka kaksiosaisen semifinaalin peliparit on arvottu. Ensimmäisessä semifinaalissa kohtaavat walesilainen, kolminkertainen maailmanmestari Mark Williams sekä Suomen ykkösnimi Robin Hull. Toisessa semifinaalissa pelaavat niin ikään maailmanmestari, englantilainen Stuart Bingham sekä Suomen mestari Heikki Niva. Sunnuntaina semifinaalien voittajat ottavat toisistaan mittaa finaalissa, joka pelataan pitkänä eli kahdessa sessiossa.

Maanantaina 12. kesäkuuta Mark Williams Exhibitionissa kymmenen intohimoista lajin harrastajaa haastaa itse snookerlegendan. Tapahtuma jatkuu jälleen perjantaista sunnuntaihin 16.–18. kesäkuuta, jolloin pelataan maailmanmestareiden keskinäiset sekä Williamsin ja Hullin ottelut.

– Snooker on lumoava laji niin pelaajalle kuin katsojalle. Siinä on kaksintaistelun elementtejä, ja kaikki lyönnit ovat hyvin tietoisia. Pelaajaa haastaa henkisesti todella paljon, jos vastustaja vie peliä ja itse ei voi monen muun lajin tavoin esimerkiksi torjua. Tämä tunteiden vuoristoradan seuraaminen lienee osa lajin taiasta. Waltikka Snooker Cupissa on takuulla tarjolla aggressiivista, kiehtovaa peliä. Lähden joka peliin antamaan parasta itsestäni ja tavoittelemaan voittoa, kertoo snookerammattilainen, EM-voittaja Robin Hull.

Pitkän historian omaava snooker on hurmannut suomalaisetkin viihdyttävänä, mukaansatempaavana lajina. Laji on parhaimmillaan läheltä seurattuna, jolloin katsoja pääsee eläytymään täysillä mukana ja aistimaan pelaajien tunnetasoja sekä persoonaa.

– On upeaa tuoda maailmanluokan snookeria Suomeen ja Valkeakoskelle. Waltikka Snooker Cupin areena on todella intensiivinen. Katsojat pääsevät seuraamaan ja aistimaan peliä hyvinkin läheltä. Pelaajat ovat taktisesti erilaisia ja näin intiimi peliareena takaa sykähdyttävän elämyksen, kertoo kilpailun järjestäjä, Billiard Promotionsin omistaja Jussi Tyrkkö.

Rantahotelli Waltikka muuntautuu turnauksen ja näytösotteluiden ajaksi snookerin kisakyläksi, jossa vierailijat pääsevät virittäytymään kisatunnelmaan sekä hiomaan omia taitojaan. Pelit striimataan hotellin sisällä eli lajista innostuneet pääsevät seuraamaan niitä myös hotellin yleisten tilojen televisioilta.

– Waltikka Snooker Cupin areena ja sen katsomot toteutetaan aivan kuten maailmalla huipputason turnauksissa. Hotellissa pääsee muutoinkin aistimaan kisatunnelmaa ja terassillamme kokeilemaan snookeria ammattilaisvälineistöllä. Turnauksen vastaanotto ylitti kaikki odotuksemme, ja tapahtumalle on suunniteltu jo jatkoa ja kenties myös tapahtuman laajentumista, kertoo Rantahotelli Waltikan yrittäjä Tomi Kuparinen.

Maailmanluokan snookerturnauksen Valkeakoskella mahdollistavat yhteistyössä Billiard Promotions, Biljardikauppa.fi, Rantahotelli Waltikka, Valkeakosken kaupunki, TAOM, Strachan, Ton Praram III Cues sekä Pohjanheimo.

Maailman parhaita snookerpelaajia nähtiin Suomessa edellisen kerran vuonna 2010, kun Turussa pelattiin Finnish Snooker Challenge -niminen turnaus. Tuolloin Williams voitti Hullin finaalissa erin 6–1.

Mark Williams (48) on kolminkertainen maailmanmestari vuosilta 2000, 2003 ja 2018. Hän on voittanut kahdesti UK Championshipin vuosina 1999 ja 2002 sekä kutsuturnaus The Mastersin vuosina 1998 ja 2003. Williams on yksi snookerhistorian menestyneimpiä ja suosituimpia pelaajia.

Stuart Bingham (47) voitti maailmanmestaruuden vuonna 2015. Hän on voittanut kutsuturnaus The Mastersin vuonna 2020.

Robin Hull (48) on voittanut Euroopan mestaruuden kahdesti vuosina 1997 ja 2013. Hän voitti Coral Shoot Outin vuonna 2016.

Heikki Niva (30) on snookerin tulevaisuuden lupauksia. Hän saavutti EM-hopeaa vuonna 2020 ja voitti Suomen mestaruuden vuonna 2022.

Ohjelma

To–pe 8.–9.6. Waltikka Cup Amateur Shootout klo 14 alkaen n. klo 22 asti, vapaa pääsy

La 10.6. Semifinaalit klo 14 ja klo 18

Su 11.6. Finaali klo 13 ja klo 18

Oheistapahtumat

Ma 12.6. klo 17 Mark Williams Exhibition

Pe 16.6. klo 15 ja klo 19 Waltikka Clash I: Mark Williams vs Stuart Bingham

La 17.6. klo 15 ja klo 19 Waltikka Clash II: Mark Williams vs Stuart Bingham

Su 18.6. klo 15 ja klo 19 Waltikka Clash III: Mark Williams vs Robin Hull

www.billiardpromotions.fi/waltikka/

Liput: www.biljardikauppa.fi

Tapahtumapaikka

Rantahotelli Waltikka

Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski