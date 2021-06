Söderkullantien (mt 11689) painumakorjaus -hankkeesta muutoksia tieliikenteelle Sipoossa

Jaa

Painumakorjaustyö aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Söderkullantiellä Sipoossa. Työ alkaa 21.6. ja valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Painuman korjaaminen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Högåsantien liittymän molemmin puolin. Ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt alkavat 21.6.2021. Painumakorjaustyö tehdään kaista kerrallaan ja liikenteen käytössä on vain yksi ajokaista noin 500 metrin matkalla. Työn aikana tiellä on käytössä liikennevalot ja nopeusrajoitus on kyseisellä alueella 30 km/h. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa arkisin ja viikonloppuisin.

Kokonaisaika tarvittaville liikennejärjestelyille kyseisessä kohdassa on joulukuun 2021 loppuun saakka.

Karttalinkki: https://goo.gl/maps/iY3u4esaffiwfvyT8

Työn rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii GRK Oy ja urakan valvonnasta vastaa Welado Oy.