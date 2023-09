Sofia Virta: Hallitus säästää heiltä, joiden palveluissa on jo aukkoja

– Sosiaali- ja terveysministeriö vastusti lain voimaantulon viivästyttämistä. Mutta viivästyttämisen lisäksi Orpon hallitus on päättänyt, että laista tulee löytää 36 miljoonan euron säästöt. Eli Orpon hallitus on päättänyt säästää heiltä, joiden palveluissa on jo tähänkin saakka ollut aukkoja. Heiltä, jotka ovat jo tähänkin saakka pudonneet palvelujärjestelmän rakoihin. Se ei ole oikein. Eikä se ole kestävää. Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta. Näitä oikeuksia ei saa säästöillä heikentää, Virta vaatii.

– En todella ymmärrä Orpon hallituksen kirjausta siitä, että vammaispalvelulain uudistuksen vuosittaiset lisäkustannukset saisivat olla korkeintaan 100 miljoonaa euroa - laissa kun samaan aikaan todetaan, että subjektiivinen oikeus palveluihin on käyttäjälleen ehdoton ja määrärahoista riippumaton. On suuri riski, että vammaispalvelulakiin Orpon hallituksen toimesta esitettävät säästöt vesittävät jo pitkään valmistellun lainsäädännön tavoitteet ja tavoitellut parannukset vesittyvät. Vammaispalvelulaki ei voi subjektiivisten oikeuksien osalta olla säästölaki, Virta sanoo.

Virta pitää myös tärkeänä, että erilaiset toimintarajoitteet huomioidaan lain soveltamisalassa.

– Esimerkiksi autismi- ja neurokirjon lapset ja nuoret eivät saa jäädä vammaispalveluiden ulkopuolelle. Se on inhimillisesti niin väärin mutta taloudenkin näkökulmasta erittäin lyhytnäköistä, Virta sanoo.

– Vetoan Orpon hallitukseen, että älkää säästäkö leikkaamalla tässä yhteiskunnassa jo valmiiksi heikommassa asemassa olevilta. Toivon hallitukselta empatiakykyä ajatella niitä perheitä, joissa on nyt kova huoli ja pelko siitä, jääkö oma lapsi tai nuori jatkossakin palvelujärjestelmän rakoihin. Toivon hallitukselta tahtoa varmistaa, että tässä maassa todella toteutuu jokaisen ihmisen perusoikeudet - vammaispalveluita tarvitsevien vammaisryhmien kohdalla on kyse näiden ihmisten perusoikeuksista. Sitä ei sovi unohtaa, Virta päättää.