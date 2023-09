Sofia Virta: Kouluväkivallan torjuminen on koko yhteiskunnan asia

– Ongelma on niin järkyttävä ja vakava, että sen ratkaisuun tarvitaan sekä koulun että sosiaali- ja terveyspalveluiden panosta - ja on meidän päättäjien tehtävänä varmistaa, että toimijoilla on riittävät resurssit, tieto kulkee ja ylipäätään rakennetaan yhteiskuntaa jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa, Virta sanoo.

– Koulu voi ja koulun täytyy kyetä tekemään paljon ennalta ehkäistäkseen kaikkea kiusaamista ja väkivaltaa. Mutta koulua ei saa jättää yksinään ratkomaan näitä ongelmia vaan on varmistettava, että sosiaali- ja terveyspalvelut kulkevat rinnalla. Uhria on kyettävä suojelemaan ja kiusaajalle tai väkivallan tekijälle perheineen on osoitettava ja velvoitettava sellaiset palvelut, että väkivallan kierre saadaan katki. Uhrille tulee turvata kaikki tuki ja kuntoutus, jota hän tarvitsee, Virta sanoo.

Virta vaatii, että sote-palveluihin lisättäisiin ammattilaisia, jotta aikaa puuttua koulukiusaamiseen ammattitaidolla ja vaikuttavalla tavalla löytyisi.

– Tällä hetkellä hallitus suunnittelee sotepalveluista leikkaamista, kun pitäisi lisätä alan houkuttelevuutta. Myös koulujen arkeen tulee varmistaa opetushenkilöstön rinnalle muita ammattilaisia, jotta opettajilla on rauha opettaa, ja samalla toisaalta tukea tarvitsevat lapset todella saavat sitä, Virta sanoo.

– Ei leikata koulujen rahoitusta, vaan otetaan laajaan käyttöön tasa-arvoraha, jonka avulla voidaan järjestää pienryhmiä, lisätä avustajia ja tukiopetusta niissä kouluissa, missä tarve on suurin. Koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön olisi tärkeää löytää parhaita tapoja, jotta vanhemmat tuntisivat toisia lapsia ja näiden vanhempia paremmin, Virta sanoo.

Virta on huolissaan hallituksen sunnittelemien, lapsiperheiden toimeentuloon kohdistuvien leikkausten vaikutuksesta monien lasten ja nuorten hyvinvointiin.

– Monet perheet ovat vaarassa joutua entistä ahtaammalle suunniteltujen leikkausten vuoksi. On mahdollista, että tämä lisää lasten ja nuorten pahaa oloa entisestään, mikä olisi kamala lopputulos jo valmiiksi hyvin huonosti suunnitelluille ja perustelluille leikkauksille, Virta harmittelee.

– Kouluväkivallan torjuminen on koko yhteiskunnan asia, sillä turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden turvaaminen on meidän aikuisten - meidän päättäjien - tärkein tehtävä, Virta päättää.