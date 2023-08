Sofia Virta: Nyt viimeistään on aika lopettaa turkistarhaus

- Eettiset ongelmat ovat liittyneet alaan aina, mutta emme voi jättää huomiotta nyt esiin nousseita uhkia terveydelle. Esimerkiksi Saksassa tutkijat ovat jo ilmaisseet huolensa, että seuraava maailmanlaajuinen pandemia voi hyvin lähteä Suomen turkistarhoilta, Virta huomauttaa.

- Suomella on valmius olla eläinten oikeuksien kärkimaita maailmassa. Tärkein askel on myöntää, että parantamisen varaa on. Turkistarhauksen lopettaminen olisi konkreettinen, merkittävä teko eläinten oikeuksien vahvistamiseksi.

THL on tiedottanut lintuinfluenssan levinneen jo 21:lle turkistarhalle, joista kahdella on havaittu mutaatioita, jotka tehostavat viruksen leviämistä nisäkkäillä. Myös suomalaiset asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa tilanteen kehittymisestä.

- Meillä ei yksinkertaisesti ole taloudellisia tai sosiaalisia resursseja uuteen pandemiaan. Mielestäni olisi hyvin vastuutonta, jos emme vieläkään ole valmiita toimenpiteisiin. Tässä on kannettava myös kansainvälistä vastuuta, Virta painottaa.

- Edellinen pandemia tuntui jokaisen suomalaisen arjessa, mutta erityisesti se kurmuutti ravintola- ja kulttuurialaa sekä nuoria. Meillä ei ole varaa siihen, että väistäisimme vastuuta nyt ja se johtaisi vastaavanlaisiin toimiin kuin mitä koronan aikana nähtiin, Virta jatkaa.

Virta painottaa, että Vihreät ei halua jättää turkistarhaajia tai muita turkisalalla työskenteleviä ilman tukea. Tuki voisi tarkoittaa esimerkiksi muutos- ja investointitukia, uraneuvontaa ja -valmennusta, opintoseteleitä, yritysneuvontaa ja muuta tarpeellista tukea sekä muutosturvaa, mahdollistaen myös aikaisemman eläköitymisen.

- Me emme missään nimessä halua ajaa ihmisiä kestämättömään ja näköalattomaan tilanteeseen. Turkisalalla työskenteleviä pitää tukea ja auttaa seuraavaan elämänvaiheeseen ja uudelle työuralle. Siihen meillä on ehdottomasti halua ja valmiutta, Virta painottaa.