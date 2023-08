Sofia Virta: Tarjoamme vaihtoehdon, joka vahvistaa hyvinvointivaltiota ja aidosti uskoo vapaisiin markkinoihin 

– Suomen tulee olla olla vahva pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tavoitella unelmiaan riippumatta siitä, mille alueelle tai mihin perheeseen sattuu syntymään. Olla aktiivinen yhteiskunta, joka luottaa markkinatalouteen ja sopimusvapauteen kuten menestyneet naapurimmekin tekevät, Virta linjasi.

– ​​Huolestuttava talouskehitys voidaan muuttaa. Oppimistulosten suunta voidaan kääntää. Upeaa, ainutkertaista Suomen luontoa voidaan vahvistaa. Sitä hyvää, mitä tämä maa on, pitää puolustaa. Ja kaikkea sitä, mikä on rikki, tulee onnistua korjaamaan tai uudistamaan. Meidän tulee olla yhteiskunta, joka nojaa oikeusvaltioperiaatteeseen, lehdistövapauteen ja avoimeen demokratiaan. Ja se on se suunta, johon minä ja johon me Vihreät haluamme tätä maata viedä, Virta sanoi.

Virta nosti myös esiin hallituksen talous- ja maahanmuuttopolitiikan yhtälön, jossa työkalut työvoimapulaan vastaamiseen jätetään käyttämättä tai niitä jopa rikotaan. Kokonaisuus on Virran mukaan logiikaltaan hämmästyttävän huono eikä ota huomioon maamme väestönkehityksen todellisuutta.

– Suomalaiset yritykset ovat tämän maan talouden kivijalka enkä pysty ymmärtämään, miksi hallitus ohittaa elinkeinoelämän hätähuudon siitä, että tämä maa tarvitsee lisää työhön johtavaa maahanmuuttoa. Eikö kokoomus pysähtynyt miettimään, että sen lisäksi, että tuollainen maahanmuuttopolitiikka on epäreilua politiikkaa, on se myös typerää ja vastuutonta politiikkaa, Virta kysyi.

– Miten ihmeessä Suomeen saadaan lisää ihmisiä tekemään töitä esimerkiksi hoiva- tai palvelualoille saati yritysten tai vihreän teollisuuden investointeja toteuttamaan, jos samaan aikaan leikitellään rasismilla ja oikein vaikeutetaan maahanmuuttoa? Työvoimapula on vuosikymmenen loppuun mennessä talouskasvumme suurin tulppa, ja siihen Orpon hallitus jättää vastaamatta. Sillä voi olla tuhoisat jäljet, totesi Virta.

Virta nosti myös puheessaan Suomen roolia ulkopolitiikassa sekä ilmasto- ja luontokysymyksissä.

– Kansainvälisissä pöydissä on kyettävä olemaan kokoaan suurempi eikä missään tilanteessa pidä kääntää selkää hädässä oleville. Ilmasto- ja luontokysymyksiä pitää ratkoa innovatiivisesti ja nopeasti esimerkiksi vahvistamalla hiilinieluja kehittämällä yksityiseen omistukseen pohjaavia markkinaehtoisia malleja ja luontomarkkinoita.

– Vihreiden puolesta lupaan nyt, että me emme väistä vastuuta, me emme sulje silmiämme tulevaisuudelta vaan teemme parhaamme, jotta tämän maan nuoret voisivat luottaa siihen että huominen on tätä päivää parempi, Virta linjasi.

