Sofia Virta: Välittämisestä puhuminen ei tuo köyhän perheen lapsille talvikenkiä

– Hallitusohjelman nimi on ”Vahva ja välittävä Suomi.” Minun kysymykseni on, kuka tämän hallitusohjelman tuloksena Suomessa on vahva ja kenestä välitetään? Meille vihreille vahva ja välittävä Suomi tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi voi tavoitella unelmiaan ja, jossa jokainen tässä maassa oleva saa avun, hoivan ja turvan kun sitä tarvitsee. Meille vahvuus näyttäytyy rohkeutena ratkaista aikamme suurimpia turvallisuusuhkia, ilmastokriisiä ja luontokatoa, valjastamalla fiksusti säännelty markkinatalous kestävämmän tulevaisuuden tavoittelemiseksi. Ja meille välittäminen on sitä, että valtiontaloutta tervehdytetään tavalla, joka vahvistaa suomalaisten luottamusta yhteiskunnan kykyyn kannatella kaikkein haavoittuvimpia nyt ja tulevaisuudessa.Mutta sellaista Suomea ei tämä hallitusohjelma rakenna, Virta sanoo.

Virran mukaan Orpon hallitusohjelman mukainen politiikka leikkaisi kaikkein pienituloisimmilta, vaikeuttaisi työperäistä maahanmuuttoa ja ottaisi takapakkia ilmasto- ja luontotoimissa.

– Hallitus teki arvovalinnan leikata sotesta, kaikkein köyhimmiltä ja haavoittuvassa asemassa olevilta mutta valitsi jättää pois talouden tasapainotuksen keinovalikoimasta esimerkiksi haitallisten yritystukiviidakon karsimisen, Virta sanoo.

– Och vad kommer till den gröna omställningen och regeringens klimatpolitik, så är det ett faktum att det inte räcker med att förbinda sig till klimatmålsättningar bara på papper. Vi behöver gärningar, Virta jatkaa.

– On hallitukselta ristiriitaista samaan aikaan ilmoittaa sitoutuvansa ilmastolain tavoitteisiin ja toisella sivulla kertoa jarruttavansa maa- ja metsätalouden uudistamista reunaehdoin, purkavansa kuntien velvoitteen laatia ilmastosuunnitelmia saati ylpeänä mainostaa tukevansa fossiiliautoilua rahalla, Virta sanoo.

Virta haluaa, että markkinat valjastettaisiin hiilensidontaan ja luonnon ennallistamiseen nyt toden teolla.

– Ristiriitaisuuksien viljelyn sijaan nyt pitäisi valjastaa markkinat toden teolla hiilensidontaan ja luonnon ennallistamiseen riittävin kannustimin. Luontopuolella hallitusohjelman luonnonsuojelukirjausten toteuttaminen tulee jäämään puolitiehen kun luonnonsuojelun rahoitusta ei lisätä, ei säilytetä edes nykytasolla vaan itseasiassa vähennetään kolmanneksella, Virta sanoo.

Virran mukaan talouskasvua tulisi vauhdittaa esimerkiksi poistamalla saatavuusharkinta ja helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa.

– Olen aidosti hämmästynyt linjauksista olla panostamatta työperäiseen maahanmuuttoon ja kiristää maahanmuuttopolitiikkaa tilanteessa, jossa väestömme yhä ikääntyy ja hoivan sekä palveluiden tarve vain kasvaa. Tilanteessa, jossa yritykset ja elinkeinoelämä ovat vedonneet toistuvasti työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen puolesta. Ei meillä ole tuolla rajoilla ihmisiä jonottamassa päästäkseen juuri tänne töihin. Päätökset nostaa tulorajoja, vaikeuttaa perheenyhdistämistä tai rakentaa kahden kerroksen työmarkkinoita eivät auta meitä kilpailussa saada heitä tulemaan tänne,Virta sanoo.

Virta toivoo, että hallitusohjelmasta tehdään vaikutusarviointeja, jotta sen vaikutukset esimerkiksi perheiden ja lasten osalta saadaan selville.

– Sillä kun leikataan rajusti ja monesta kohtaa, on riski, että kuormitus osuu samoihin suomalaisiin. Nyt näyttäisi siltä, että vaikeimpaan tilanteeseen joutuvat yksinhuoltajat, osa-aikatyöläiset, kaupungissa asuvat matalapalkkatyötä tekevät sekä heidän lapsensa. Fakta kun on, ettei välittämisestä puhuminen tuo köyhän perheen lapselle talvikenkiä, jos ei ole poliittista tahtoa nostaa ihmisiä köyhyydestä eriarvoisuuden syventämisen sijaan, Virta sanoo.

Lopuksi Virta esittää epäluottamuslauseen Orpon hallitukselle.

– Eikä Suomea vahvaksi tee valinnat välittää vain vahvoista vaan tarvitaan rohkeita päätöksiä uudistaa tätä yhteiskuntaa pitäen kaikki mukana, nostaen ihmisiä työhön ja toimeliaisuuteen ja vastaten aikamme suurimpaan turvallisuusuhkaan ilmastokriisiin ja luontokatoon kaikin keinoin. Ja valitettavasti näin tämä hallitus ei ole valinnut tehdä. Se ei ole vain välittämisen puutetta vaan se on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa. Arvoisa puhemies, näistä syistä esitän eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen

”Eduskunta toteaa, että hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta vaan jarruttaa taloutta työvoimapulaa vaikeuttamalla, ei vähennä eriarvoisuutta vaan sysää ihmisiä köyhyyteen eikä torju ilmastonmuutosta ja luontokatoa riittävin toimin minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”











Lue koko ryhmäpuhe Vihreiden nettisivuilta: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/sofia-virran-ryhmapuhe-eduskunnan-keskustelussa-hallitusohjelmasta-21-6-2023/