Sofiankatu 4:n uudistetut salit kaupunkilaisten nähtävillä – Torikortteleiden alkusyksyssä yövyttävä installaatio, näyttelyitä, Katujuhlat ja kaupunkifestivaaleja

KOTI-installaatio kutsuu kaupunkilaisia tutustumaan Torikortteleiden sydämessä sijaitsevan Sofiankatu 4:n uusittuihin saleihin keskiviikosta 16.8. alkaen kuukauden ajan. KOTI aloittaa Torikortteleissa alkusyksyn kulttuurikimaran, joka on Torikortteleiden oman Katujuhlan lisäksi täynnä uusia tapahtumia.

Torikortteleiden kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin helmiin kuuluva Sofiankatu 4 on viimein kaupunkilaisten tutustuttavissa, kun yövyttävä aittakyläinstallaatio KOTI, pop up -kauppa LOKAL ja TypoCraftHelsinki ’17 -näyttely avautuvat 16. Vuonna 1913 valmistunut, viimeksi kaupunginmuseona toiminut rakennus on remontoitu ajanmukaiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Lars Sonckin suunnitteleman myöhäisjugendia edustavan rakennuksen avarien, lasikattoisten salien on avattu kulku ja yhteys rakennuksesta Kiseleffin taloon on palautettu.



– Onneksi Sofiankatu 4:n kaltainen upea tila on aikanaan suojeltu ja kuluneen vuoden aikana remontoitu vanhaa kunnioittaen. Nyt on kuitenkin ilo avata se kaupunkilaisille ja saada taas eloon, Torikortteleiden kiinteistökehityshanketta vetävän Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer sanoo.

Sofiankatu 4 kuuluu Torikortteleiden kiinteistökehitys- ja elävöittämishankkeeseen, jossa entiset hallintokorttelit on remontoitu ja avattu kaupunkilaisten käyttöön.



KOTI, LOKAL-pop up ja TypoCraftHelsinki ’17

Suomen Pariisin instituutin tilaama ja Linda Bergrothin suunnittelema KOTI on suomalaista muotoilua ja yhteisöllistä kesämökkikulttuuria esittelevä aittainstallaatio, jossa yleisö voi yöpyä. Keväällä sata vuorokautta esillä Pariisissa ollut KOTI keräsi yöpyjiä ympäri maailmaa ja kaikkiaan 11 000 näyttelyvierasta. KOTI noteerattiin muiden muassa Wallpaperissa, Voguessa, Dezeenissä sekä Architectural Digestissä.



– Sofiankatu 4 tuskin voisi saada paremmin talon ja koko Torikortteleiden luonnetta kuvastavaa avausta. Tässä yhdistyvät uuden ja vanhan onnistunut kontrasti, sisällön merkitys sekä suomalainen, rakastettu muotoilu ja käsityöperinne. KOTI on hiottu helmi ja rohkea veto, josta on nostettava hattua Suomen Pariisin instituutille, sanoo Bauer.



KOTIin odotetaan paitsi elämyksennälkäisiä kaupunkilaisia myös elokuun vilkkaan matkailusesongin myötä paljon kansainvälisiä vieraita. Avoimen näyttelyn ohella KOTI tarjoaa vapaan pääsyn oheisohjelmaa, kuten keskusteluja ja konsertteja. KOTI on koettavissa 17.9. asti, ja aittaöitä voi vielä varata.



Näyttelyn lisäksi Sofiankadun avatuista tiloista löytyy kuukauden ajan design- ja taidekauppa LOKALin pop up sekä TypoCraftHelsinki ’17 -tapahtuman näyttely, jossa nähdään mm. porvoolaistuneen kiinalaistaitelija Panin kalligrafisia tussimaalauksia ja Vote for Number! Numerovaali! -julistesarja.



Näyttelyiden sulkeuduttua 17. syyskuuta Sofiankatu 4:n salit vapautuvat vuokrattavaksi.

Alkusyksyn uutuudet ja vanhat tutut

Torikorttelit ovat sisäpihoineen, kävelykatuineen, tapahtumasaleineen ja myös keskeisen sijaintinsa kannalta ainutlaatuinen tapahtumapaikka, josta on moni kaupunkitapahtuma jo löytänyt paikkansa.



Art goes Kapakka ja sen Kuorojen Kierros tuovat musiikkia jälleen Torikortteleiden ravintoloihin ja Senaatintorille. Helsingin Juhlaviikot ja Taiteiden yö levittäytyvät Senaatintorin lisäksi kaupunginmuseon sisäpihalle ja Torikortteleiden ravintoloihin. 30-vuotista taivaltaan syyskuussa juhliva elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa palaa onnellisena remontoituun Kino Engeliin ja Helsinki Design Week löysi kortteleista uusia venueita tämän vuoden festivaalilleen.



Alueen oma perinne on nyt jo kuudetta kertaa järjestettävä Torikortteleiden Katujuhla, joka lauantaina 19.8. ottaa haltuun koko kolmen korttelin alueen kutsuen kaikenikäiset mukaan juhlimaan avautunutta uutta vanhaa kaupunkia. Katujuhlassa pääsevät esille alueen erityispiirteet, kuten pitkälle yöhön asti auki olevat sisäpihaterassit. Katujuhlaillassa yhdellä niistä vierailee Jori Hulkkosen legendaarinen klubi Ydintalvipuutarha. On enää vain säästä kiinni, kuinka myöhään terassilla tarkenee. Auki ravintola Chapterin terassi on jopa neljään asti.

KOTI Sleepover

TypoCraftHelsinki ’17

Avoinna päivittäin klo 13–18

LOKAL-pop up

Avoinna arkisin klo 10–19, la–su 11–19



Sofiankatu 4, Torikorttelit

16.8.–17.9.2017

Vapaa pääsy

Torikortteleiden Katujuhla 19.8.

Klo 10-02

Vapaa pääsy