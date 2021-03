Soijan tähteistä monikäyttöistä biomuovia – pilottitehdas tulossa Uuteenkaupunkiin

Neljän yrityksen yhteistyönä on kehitetty prosessi, jolla valmistetaan ensimmäisenä maailmassa ruoka- ja rehutuotannon sivuvirroista kompostoituvaa biomuovia. Uuteenkaupunkiin ollaan rakentamassa biopolymeeritehdasta, jossa pilotoidaan biomuovin valmistusta teollisessa mittakaavassa.

Finnfoam, Brightplus, VTT ja Nordic Soya ovat yritysyhteistyönä tutkineet soijan jalostuksen sivuvirtana syntyvän soijamelassin mahdollisuuksia tulevaisuuden raaka-aineena. Osittain Business Finlandin rahoittama tutkimusprojekti kesti neljä vuotta.

”Yhteistyöprojektin tuloksena syntyneen prosessi-innovaation avulla ensimmäisenä maailmassa soijantuotannon sivuvirroista valmistetaan ekologista maitohappopolymeeriä. Näin voidaan tarjota kestävämpi vaihtoehto myös sokerista ja maissista tuotetulle maitohappopolymeerille eli PLA:lle, joissa käytetään neitseellisiä raaka-aineita eli viljellään biomuovin, ei ruoan tuotantoa varten”, toteaa Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Ruoaksi kelpaamaton soijamelassi on aiemmin hävitetty polttamalla. Biomateriaalien valmistaminen ruoantuotannon sivuvirroista parantaa myös tuotannon kannattavuutta.

Nordic Soya Oy käyttää Uudenkaupungin tehtaassaan Euroopassa viljeltyä soijaa. Sen jalostusprosessissa tähteeksi jäävää soijamelassia on käytetty tutkimuksen raaka-aineena. Kotimainen innovaatio yhdistää täysin uudella tavalla synteettistä biologiaa, kemiaa ja materiaaliteknologiaa.

”Projekti on sekä erinomainen esimerkki siitä, mitä teollisen biotekniikan osaamisen avulla voidaan saavuttaa, että taidonnäyte haastavan teollisuuden tähteen muuntamisesta korkeampiarvoiseksi tuotteeksi mikrobien avulla. Tehtävä on vaatinut merkittäviä teknologisia ponnistuksia prosessin eri vaiheissa. Siinä on hyödynnetty erityisesti VTT:n osaamista synteettisessä biologiassa, mikrobien muokkauksessa ja bioprosessien optimoinnissa”, sanoo VTT:n strategiajohtaja Tiina Nakari-Setälä.

Ekologinen vaihtoehto muoville

Kotimaista, eettisesti kehitettyä bioraaka-aineen kehitys- ja tuotantokonseptia voidaan laajentaa jatkossa uusille markkinoille, missä soijapapua jalostetaan ruoka- ja rehutuotantoon. Soijan jalostuksen tähteistä tuotettavalla biomuovilla onkin valtava potentiaali kiertotalouden skaalattavana vientituotteena: Globaalisti soijan tuotannosta yli jäävällä tähteillä voitaisiin tuottaa vuositasolla noin 22 miljoonaa tonnia biomuovia.

Lääketieteellisistäkin sovelluksista tunnettu biomuovi soveltuu erinomaisesti myös erilaisten kompostoituvien pakkausten valmistukseen sekä esimerkiksi filamentiksi 3D-tulostimiin.

Finnfoam aikoo ryhtyä hyödyntämään uutta biomuovia rakennusten lämmöneristeiden tuotannossa. Niiden ekologisuutta lisää se, että lämmöneristeet toimivat myös hiilinieluina ja auttavat näin pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä.

Tehdas käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä

Uusien biomateriaali-innovaatioiden pilotointia varten yritykset ovat aloittamassa pilottitehdashanketta Uuteenkaupunkiin Nordic Soya Oy:n eli Euroopan suurimman soijapapujalostamon yhteyteen. Pilottitehdas tullaan rakentamaan 2021–2022 aikana.

Täysmittakaavan tehdas suunnitellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Pilottitehdas tukee toteutuessaan merkittävästi Suomen kestävän kehityksen ekosysteemiä ja tulevaisuuden työpaikkojen syntymistä”, toteaa VTT:n Nakari-Setälä.

Finnfoam Oy jakautui vuoden 2021 alussa kahdeksi yritykseksi, joista FF-Future keskittyy tulevaisuuden ratkaisuihin. Nyt käynnistettävä pilottitehdashanke on FF-Futuren ensimmäinen suuri investointi.

"Suomella on loistavat mahdollisuudet ryhtyä biomateriaalien edelläkävijäksi, mutta tämä edellyttää, että kotimaassa on resursseja testata tuotantoprosessin skaalausta. Haluamme olla mukana rakentamassa alan kotimaiselle ekosysteemille konkreettisia resursseja, ja etsimme mukaan toimijoita, joilla on kiinnostus rakentaa kotimaista biomateriaalituotantoa ja kaupallistaa sitä globaaleille markkinoille, sanoo Henri Nieminen.

Mukaan haetaan pioneerihenkisiä yhteistyökumppaneita

Projektin koordinoinnista vastannut Brightplus Oy tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa uusia vihreän kemian innovaatioita, joita pilottitehtaassa voi testata.

”On iso tekninen edistysaskel, että ruoantuotantoon kelpaamattomista sivuvirroista voidaan nyt valmistaa korkean jalostusarvon kotimaisia vastuullisia biopohjaisia tuotteita”, sanoo Brightplus Oy:n teknologiajohtaja Jarkko Leivo.

”Voimme osaamisemme avulla muokata ekologisen biomateriaalin monia ominaisuuksia kuten läpinäkyvyyttä ja kalvomuovautuvuutta tai toisaalta parantaa sen kemiallista kestävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä. Etsimmekin nyt pioneerihenkisiä upeasta materiaaliteknologiasta kiinnostuneita kumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää lisää uusia innovatiivisia sovelluksia biopolymeerin hyödyntämiseksi.”

Hankkeen alullepanijana toiminut Henri Nieminen kiittää projektin teknisestä onnistumisesta Brightplussaa ja VTT:tä, jotka ovat kehittäneet tuhansista läpikäydyistä vaihtoehdoista toimivan konseptin sekä Business Finlandia, jonka taloudellinen tuki on ollut elinehto projektin onnistumiselle.

Finnfoam Oy

Finnfoam Oy on suomalainen perheyritys, jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa roudassa. Vankka lähes 40 vuoden kokemus ja uudenlainen kehityshakuinen ajattelu ovat nostaneet yrityksen yhdeksi johtavista muovipohjaisten lämmöneristeiden valmistajista Itämeren ympärille rakentuvalla markkina-alueella. Kehittyvä Finnfoam on kasvattanut koko 2000-luvun tuotantokapasiteettiaan sekä tuotevalikoimaansa. Finnfoam kykenee tarjoamaan asiakkailleen patentoituja ratkaisuja, joiden eristyskyky, luotettavuus ja asentamisen helppous ovat vertaansa vailla. Nykyään yrityksen tuotevalikoimiin kuuluvat kaikki maailmalla yleisesti käytössä olevat kovat ja homehtumattomat lämmöneristeet FINNFOAM (XPS), FF-EPS ja FF-PIR sekä Tulppa-märkätilalevyt.



Vuonna 2020 Finnfoam-konsernin liikevaihto oli noin 120 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa yli 270 henkilöä. Finnfoamin tehtaat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Espanjassa. Kotimaassa Salossa sijaitsee myös yrityksen pääkonttori ja tuotekehitysyksikkö.



Lue lisää: https://www.finnfoam.fi/





Brightplus Oy

Brightplus on biopohjaisia materiaaleja valmistava suomalainen yritys. Tuotteisiimme kuuluu sulatyöstettäviä materiaaleja fossiilipohjaisten muovien korvaamiseen sekä barrieri- että vesipohjaisia pinnoitteita. Hyödynnämme BrightBio-tuotteissamme kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisesti eri teollisuussektoreiden sivuvirtoja metsäteollisuudesta maatalouteen. Innovoimme tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa, jotta ne sopivat suoraan heidän prosesseihinsa ja käyttötarkoituksiinsa lukuisilla eri toimialoilla.Lue lisää: https://www.brightplus.com/

VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. Lue lisää: https://www.vttresearch.com/fi

Nordic Soya Oy

Nordic Soya Oy on EU:n suurin ja modernein monivaiheinen soijajalostamo, jonka tuotantokapasiteetti on yli 240 000 tonnia soijapapua vuodessa. Yritys tuottaa vastuullista soijarouhetta, soijaöljyä, soijaproteiinikonsentraattia (SPC) ja soijamelassia sekä lämpökäsiteltyä rapsi/rypsirouhetta lähialueiden raaka-aineista. Yrityksen päämarkkinat ovat rehu- ja elintarviketeollisuudessa Pohjois-Euroopassa, jossa asiakkaita ovat erityisesti ekologinen kalanrehu- sekä muu elintarvike- ja teknologiateollisuus. Yrityksellä on Europe Soya, Pro Terra ja FoodChainID non-GMO sertifikaatit, ja se on Round Table on Responsible Soy järjestön jäsen. Nordic Soya edistää tehokkaampaa ja kestävämpää ruoantuotantoa ja Suomen