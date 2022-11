Soitot MIELI ry:n Kriisipuhelimen ukrainan- ja venäjänkielisille linjoille kasvussa

Venäjän hyökkäyssodan myötä mielenterveysjärjestö MIELI ry avasi 2. syyskuuta Kriisipuhelimeensa uudet ukrainan- ja venäjänkieliset linjat. Soittoja on tullut noin 150 ja niiden määrä on kasvussa. Tähän mennessä soittajat ovat olleet pääosin 18-40-vuotiaita, ja heistä valtaosa on ollut venäjänkielisiä. Soittajista 60 % on ollut naisia.

”Yleisimmät soiton syyt ovat olleet arjessa selviytymisen ongelmat ja paha olo, kuten ahdistuneisuus. Suurimmalla osalla soittajista on iso tiedontarve suomalaisista palveluista, kuten esimerkiksi siitä, miten hakeutua terveyskeskukseen tai miten lasten koulujärjestelmä toimii”, sanoo uusia linjoja koordinoiva asiantuntija Julia Bagrova.

Soittajia puhututtaa myös ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat. Lisäksi keskusteluja on käyty läheisen tilanteesta, omasta sairaudesta, yksinäisyydestä, itsetuhoisista ajatuksista sekä maahanmuuttajataustaan liittyvästä kriisistä.

Ukrainan- ja venäjänkieliset kielilinjat ovat auki neljä tuntia arkipäivisin, ja päivystäjinä toimivat kriisityön ammattilaiset. Päivystäjiksi on työllistynyt myös sodan takia Ukrainaista paenneita ammattilaisia.

Ensin katto pään päälle, sitten apua pahaan oloon

Bagrovan mukaan sodan takia Suomeen paenneista vasta murto-osa on löytänyt Kriisipuhelimen.

”Ihminen tarvitsee ensin katon pään päälleen ja elämän jonkinlaiseen järjestykseen. Vasta sitten on tilaa puhua tilanteen aiheuttamista tunteista ja traumoista. Siksi tarve puheluille kasvaa koko ajan”, Bagrova sanoo.

Mielenterveysasioihin liittyy myös voimakasta stigmaa. Bagrova kiertää jakamassa tietoa ukrainan- ja venäjänkielisten järjestöissä ja yhteisöissä sekä vastaanottokeskuksissa ja julkisen sektorin palveluissa, jotta tieto uusista Kriisipuhelinlinjoista tavoittaisi mahdollisimman monet keskusteluavun tarvitsijat.

”Kriisipuhelimeen voi soittaa hyvin matalalla kynnyksellä silloin, kun kaipaa keskusteluapua omassa elämäntilanteessaan. MIELI ry:n tavoite on, että Kriisipuhelinnumerot olisi tallennettu jokaisen puhelimeen”, Bagrova sanoo.

Tähän asti MIELI ry:n Kriisipuhelin on toiminut neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi ja englanniksi. Venäjän hyökkäyssodan takia Suomeen on saapunut tähän mennessä noin 44 000 ukrainalaista, joille halutaan tarjota keskusteluapua heidän omalla äidinkielellään. Venäjänkielinen linja taas on ollut suunnitteilla jo pitkään, koska venäjä on yleisin vieras kieli Suomessa.

”Ukrainan- ja venäjänkieliset linjat käynnistettiin MIELI ry:n saamilla lahjoitusvaroilla ja rahoitus on turvattu vuoden loppuun. Koska matalan kynnyksen keskusteluavulle omalla äidinkielellä on tunnistettu iso tarve, toivomme että uusille linjoille järjestyy pitkäjänteinen perusrahoitus osana STEA:n rahoitusta, sanoo MIELI ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa.