SOK hankintayhteistyöhön Carrefourin kanssa

Viru-hotellin johtaja Sari Sopasesta suomalais-virolaisen kauppakamarin johtaja 29.4.2021

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Sari Sopanen on suomalais-virolaisen kauppakamarin (FECC) 25-vuotisen taipaleen ensimmäinen vetovastuun ottava nainen. Sopanen on SOK:n hotelliyhtiön Sokotelin Viron yksikön toimitusjohtaja, ja hänen päätyönsä tällä hetkellä on luotsata legendaarinen Original Sokos Hotel Viru ulos koronakriisistä.