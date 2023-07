Sokerijuurikkaan hinta vuodelle 2024 säilyy historiallisen korkealla tasolla

Sucroksen ja MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän väliset neuvottelut vuoden 2024 toimialasopimuksesta ovat valmistuneet. Juurikkaan hinta nousi historiallisen korkealle tasolle vuodelle 2023, ja uudessa hintaratkaisussa se myös säilyy samalla tasolla ensi vuodelle.

Juurikkaan perushinta vuonna 2024 on 42 euroa juurikastonnia kohti. Tilahinta, joka kattaa puhtaiden juurikkaiden rahdin Säkylän tehtaalle 160 kilometriin asti, säilyy myös vuoden 2023 tasolla.

– Sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuus on kilpailukykyisellä tasolla. Sopimusviljelijöidemme tuottama juurikasraaka-aine on meille ensisijaisen tärkeää, ja tarkoituksemme on lisätä sokerintuotantoa Säkylän tehtaalla, kertoo maatalousjohtaja Fanni Heinonen Sucrokselta.

Sucroksen ja MTK:n yhteisenä tavoitteena on kasvattaa sokerijuurikkaan viljelyalaa.

– Juurikkaan viljelyala kasvoi 30 prosenttia tälle vuodelle, ja haluamme jatkaa kasvua, Heinonen korostaa.

Kannattava kasvi tilan viljelykierrossa

– Ajoissa saavutettu sopimusratkaisu tuo toimintaan pitkäjänteisyyttä ja mahdollistaa myös tulevan satovuoden suunnittelun hyvissä ajoin, toteaa MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Juha Wikström.

Vuonna 2023 uusia sopimusviljelijöitä saatiin mukaan yli 100. Kehityssuunnan toivotaan jatkuvan samansuuntaisena. Uuden sopimusratkaisun uskotaan herättävän kiinnostusta sekä nykyisten että uusien viljelijöiden keskuudessa.

– Juurikas on viljelykiertoa monipuolistava viljelykasvi, joka myös tukee tilan riskinhallintaa. Juurikkaan hinta koko sadolle on kiinnitetty jo sopimuksentekohetkellä, Wikström muistuttaa.

Viljelysopimusten teko vuodelle 2024 alkaa Okra-messuilla Sucroksen osastolla B17. Messut järjestetään 5.–8.7. Oripään lentokentällä.

Lisätietoja:

Fanni Heinonen, maatalousjohtaja, Sucros Oy, p. 044 509 0491, fanni.heinonen@nordzucker.com

Juha Wikström, MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän pj, puh. 040 775 7565, juha.wikstrom@taamarla.fi