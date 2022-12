SOK:n hallitus vuodelle 2023 on valittu

Kalan suosio joulun ajan ruokana kasvaa – myös sushi maistuu joulusesongissa 5.12.2022 08:10:00 EET | Tiedote

Kala suomalaisten jouluruokana on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta. Kalaa syödään joulukuussa noin 50 prosenttia keskimääräistä kuukautta enemmän, suosituimpana lajina on lohi. Samalla myös sushin nauttiminen joulunajan ruokana on kasvussa. Joulukuussa ostetaankin kalaa eniten koko vuoden aikana.