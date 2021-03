SOK:n henkilöstöjohtaja vaihtuu

S-ryhmässä pitkän uran tehnyt, SOK:n henkilöstöjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 toiminut KM Susa Nikula siirtyy uusiin haasteisiin S-ryhmän ulkopuolelle.

− Olen nähnyt S-ryhmää laajasti, liiketoiminnan ja HR:n vinkkelistä, osuuskaupassa ja SOK-yhtymässä. Matka on ollut hieno. Olen ylpeä siitä, miten olemme yhdessä S-ryhmän osaavan HR-ammattilaisten verkoston kanssa erityisesti viime vuosina kehittäneet henkilöstötyötä useilla rintamilla. Erityisen palkitsevaa on ollut nostaa työkykyjohtaminen S-ryhmässä strategiselle tasolle. Kehitysnälkäisenä ihmisenä tunnen, että nyt on oikea aika erilaiselle vaiheelle ja uudenlaisille haasteille, Susa Nikula sanoo.

Susa Nikula toimii tehtävässään 1.5.2021 asti. Uuden henkilöstöjohtajan rekrytointi aloitetaan pääsiäisen jälkeen.

− Haluan toivottaa Susalle menestystä myös seuraavissa tehtävissään. Susa on vienyt S-ryhmässä onnistuneesti läpi useita suuria muutoksia, modernisoinut työnantajakuvaamme, rakentanut tasa-arvoisempaa yrityskulttuuria ja luonut pohjaa monikulttuuriselle työyhteisölle, kiittää SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

Lisätiedot:

Hannu Krook, pääjohtaja, SOK, puh.010 768 0200

Susa Nikula, henkilöstöjohtaja, SOK, puh. 044 992 9297