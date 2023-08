Sokos Herkku on nyt Prisma Hämeenkatu – hinnat kutistuivat, valikoima kasvoi tuhansilla tuotteilla

Sokoksen kahteen alimpaan kerrokseen rakentuva Prisma on järjestyksessään Pirkanmaan kymmenes. Sen uusi päivittäistavaraosasto sijaitsee ostospaikan kerroksessa –1 ja käyttötavara valmistuu parhaillaan kerrokseen –2. Koko Sokos Herkun päivittäminen Prisma-hintoihin ja

-valikoimaan on ollut poikkeuksellisen iso puristus. Päivittäistavaraosasto kasvoi kesän aikana

3 000-neliöiseksi ja samalla tehtiin tilaa yli 3 000 uudelle Prisma-valikoiman tuotteelle.

– Prisman kyltti pääsi pari päivää sitten seinälle eli nyt on tullut virallisesti aika kiittää ja kumartaa Sokos Herkulle – ja nauttia yhdessä uudesta. Vaikka tekemistä riittää vielä käyttötavaraosaston kanssa, halusimme jo nyt tuoda keskustan edullisimman ja monipuolisimman ostoskorin Hämeenkadulle. Massiivinen hintamuutos koskee koko 20 000 päivittäistavaratuotteen valikoimaa. Asiakkaamme ja koko talon henkilökunta ovat jaksaneet myllerrysten keskellä hienosti siitäkin huolimatta, että välillä muuttuneita hyllypaikkoja on etsitty oikein yhteistuumin, Pirkanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Mikko Mäki kiittää.

Tämänhetkisen arvion mukaan valmiin Prisman avajaisia päästään juhlimaan syys–lokakuussa, jolloin myös aukioloajat laajenevat iltavirkkujen iloksi.

– Kaupan lähiympäristössä asuu yli 15 000 asukasta ja mukaan mahtuu hyvin monenlaisia vuorokausirytmejä. Keskustan asiakkaat pääsevätkin syksystä alkaen isoille ja pienille ostoksille viikon jokaisena päivänä aina 24:ään saakka. Arkisin Prisma Hämeenkatu tulee palvelemaan jo aamukuudesta alkaen.

Toiveiden täydeltä lähiruokaa ja laadukasta take away’tä

Sekä päivittäis- että käyttötavaraosastojen valikoimasuunnittelussa on nojattu viime vuonna kerättyihin asiakastoiveisiin. Vastauksia sai jättää sekä Prisman puolelle että uudistuvaan Sokokseen osasto ja teema kerrallaan erillisen verkkosivun kautta.

– Asiakkaat halusivat osallistua ilahduttavan aktiivisesti: toiveensa kertoi yhteensä 1 800 vastaajaa, yksittäisiä toiveita saimme tuhansia. Toiveiden koostamisen jälkeen henkilökunnasta muodostettu raati kävi jokaisen vastauksen läpi ja puntaroi parhaat ideat jatkoon nimenomaan keskustan asiakkaita ajatellen. Esimerkiksi vegetuotteisiin ja gluteenittomiin tuotteisiin toivottiin monipuolisempia vaihtoehtoja ja nämä on huomioitu valikoimatyössä. Myös lähiruoan kysyntä kasvaa enenevissä määrin, mistä olen hyvin ilahtunut, Mikko iloitsee.

Samoin asiakastoiveissa korostuivat paikan päällä valmistettu laadukas valmisruoka ja maailman maut.

– Hektisen arjen helpottaminen ja herkullistaminen on ollut ruokapuolemme lähtökohta. Myymälän sydän onkin meidän uusi upea Ruokatori, jonka yhteyteen suosikkiravintolat Evin ja Golden Unicorn avasivat kesällä omat myyntipisteensä. Golden Unicornin puolelta saa muun muassa sushia, perinteisiä aasialaisia pääruokia ja rentoa street foodia. Evinin listalla taas on tuttujen kebabien ja gyrosten ohella raikkaat salaatti- ja meze-buffetit. Molempien ravintoloiden oma henkilökunta valmistaa tuotteet paikan päällä alusta saakka. Lisäksi heti Prisman sisäänkäynnin läheltä löytyy nopeasti mukaan napattavaa terveellistä evästä, kuten Bär Barin smoothieita ja bowleja, Mikko listaa.

Ruoanlaittajien ja remppaajien apuri

Kerroksessa –2 sijaitsee Prisman käyttötavaraosasto. Tällä hetkellä osa osastosta on vielä pois käytöstä, sillä noin 20 000 tuotteen hyllytys on käynnissä. Kerrokseen –2 pääsee sekä Sokoksen hissillä että Prisman päivittäistavaraosaston keskeltä liukuportaita pitkin.

– Asiakastoiveet viitoittivat tietämme myös käyttötavarapuolen suunnittelussa. Priorisoimme niiden pohjalta esimerkiksi pienkodinkoneet sekä keittiö- ja ruoanvalmistusvälineet. Meille tuli hieman yllätyksenä, kuinka paljon asiakkaat toivoivat myös pienremontointi- ja korjaustarvikkeita. Sen sijaan emme ota Prisma Hämeenkadulle myyntiin jääkaappeja tai muita isoja kodinkoneita, sillä ounastelemme niiden ostamisen tapahtuvan pääosin verkossa. Samoin muodin, kauneuden ja sisustamisen tuotteet löytyvät yläkerrasta Sokoksen puolelta, Mikko kertoo.

Kuuluisa lattia ja kinkkiset liukuportaat

Loppuvuonna 2021 alkanut talon kokonaisuudistus on ulottunut jokaiseen kerrokseen. Niin sanotun tavaratalon puolen palvelut eli Sokoksen uusitut muodin, kauneuden ja sisustamisen osastot, ravintolat ja kukkakauppa sekä postipalvelut ja S-Pankki sijaitsevat nykyisin kerroksissa 1–4.

Kommelluksiltakaan ei ole vältytty. Ikonisen, liki 50-vuotiaan rakennuksen ikä on nimittäin tuonut projektiin omat lisämausteensa.

– Koko kiinteistön uusiminen on ollut haastavaa niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Esimerkiksi uusien, Hämeenkadulta suoraan Prismaan laskeutuvien liukuportaiden rakentaminen ja sovittaminen vanhaan rakennukseen kokonaan uudelle paikalle ei ollut ihan helppo juttu. Vaikka meillä oli monta mutkaa matkan varrella, onneksi kaikki saatiin kuitenkin lopulta ratkaistua, eikä alkuperäisestä suunnitelmasta tarvinnut luopua. Liukuportaista on jo nyt tullut todella paljon positiivista palautetta. Niin, ja toki Sokos Herkusta tuttu kalteva lattia on tuonut remonttiin omat vierivät haasteensa. Varovaisuudella ja tiimityöllä niistäkin on selvitty, Mikko nauraa.