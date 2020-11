Sokos Hotellit sähköistyvät asiakkaan parhaaksi

Sokos Hotels -ketju kehittää jatkuvasti uusia digipalveluita, jotta asiakkaat voivat keskittyä mahdollisimman täydellisesti olennaisimpaan eli vaikkapa rauhallisiin uniin, maistuvaan ruokaan ja hyvään seuraan. Digiä ei tuoda korvaamaan ihmisiä, vaan hiomaan asiakaskokemuksesta mahdollisimman vaivaton.

Digipalveluiden kehittämistä ei nähdä Sokos Hotelleissa minään itseisarvona tai erityisenä lisänä hotellin tai ravintolan perustarkoituksen päälle.

– Digipalveluilla luomme entistä enemmän tilaa hyville kokemuksille. Kun palvelukokemuksesta poistetaan tai pienennetään ylimääräistä kitkaa, kuten jonottamista, odottamista tai epävarmuutta siitä, mitä palveluita hotelli tai ravintola tarjoaa, asiakkaamme ja henkilökuntamme voivat keskittyä olennaiseen, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan digitaalisuuden johtaja Visa Jaatinen kertoo.

Palvelua ei siis automatisoida niin, että henkilökunta menettäisi merkityksensä, vaan se tuodaan helpottamaan niin asiakkaiden kuin henkilökunnan elämää. Kun esimerkiksi ruuhkatilanteita voidaan helpottaa itsepalvelun avulla, kaikki ovat tyytyväisempiä. Asiakas voi kuitenkin aina valita asiointitapansa.

– Pian olemme tilanteessa, jossa työmatkustajat pääsevät täysin saumattomasti parkkihallista huoneeseen ilman käyntiä vastaanotossa. Se lisää myös turvallisuutta nyt korona-aikana.

Täysin digitalisoitu asiointikokemus

– Suoraan huoneeseen menemisen mahdollistaa lähitulevaisuudessa mobiiliavain, joka on saatu jo sisäiseen testikäyttöön. Pian hotellin sisään- ja uloskirjautuminen on Sokos Hotels -applikaatiota käytettäessä täysin digitalisoitu ja asiakas voi itse valita, kuinka haluaa kirjautua sisään hotelliin, kehityspäällikkö Markus Siitonen sanoo.

Työmatkustajien arjen helpottaminen alkoi jo aiemmin ja sai kunnon sysäyksen vuoden 2018 lopulla, kun käyttöön tuli Sokos Hotels -sovellus. Siihen on pikkuhiljaa tuotu uusia ominaisuuksia, joista tuoreimpana sähköinen matkustajailmoitus. Sokos Hotels otti sen käyttöön ensimmäisenä ketjuna Suomessa. Myös mobiiliavain tulee osaksi sovellusta.

– Digitalisoinnissa on edetty ensin työmatkustajat edellä. He kuuluvat meidän S-Card-kanta-asiakkaisiimme ja käyttävät hotellipalveluja keskivertoasiakasta useammin. Palveluista on silloin enemmän hyötyä ja rajatulta joukolta meidän on helpompi saada tietoa ja ymmärrystä, jonka avulla kehitämme palveluita, S-Card-ohjelmasta vastaava Sirpa Ojala valottaa.

Helppoutta varauksesta kotiin lähtöön saakka

Niin työ- kuin vapaa-ajan matkustajiakin palvelevat pian myös itsepalveluautomaatit, joiden avulla hotelliin kirjautuminen käy todella helposti ja nopeasti. Kun varaus on tehty Sokos Hotellien omien varauskanavien kautta, tiedot täydennettyään asiakas voi luoda itse myös huoneavaimen.

– Testikäyttöjen jälkeen luomme nyt teknisiä valmiuksia ja koulutamme henkilökuntaa. Tavoite on, että vuoden 2021 loppuun mennessä automaatit olisivat koko Sokos Hotels -verkostossa, Markus Siitonen kertoo.

Toinen kaikille asiakkaille näkyvä kehitystyö on ensi vuonna tapahtuva sokoshotels.fi-verkkosivujen uudistus.

– Sivujen käytettävyys paranee ja erityisesti perheiden huonevarauksiin tuodaan helpotusta. Vapaa-ajan matkustajat ovat tottuneet käyttämään verkkosivujamme ja uudistus helpottaa näin ollen erityisesti heidän asiointiaan, Sirpa Ojala sanoo.

Itse kehittäen kohti parasta asiakaskokemusta

Matkailuala ei tunne maiden rajoja, vaan kilpailua käydään myös Suomessa kansainvälisten jättiläisten kanssa.

– Ne asettavat riman korkeuden, mutta me emme halua olla sillä tasolla vaan vielä parempia. Se mahdollistuu, kun kehitämme palveluitamme hyödyntäen kaikkea matkailu- ravitsemiskaupan talon sisältä löytyvää osaamista. Kun asiakkaan kokemusta parantaa sitoutunut joukko koodareista kokkeihin tai Revenue Managereista muotoilijoihin, jälki on mahtavaa, Visa Jaatinen painottaa.

Palveluiden käyttäjien tarpeita ei yritetä arvailla, vaan tieto haetaan parhailta asiantuntijoilta.

– Suureksi avuksi siinä on koko Sokos Hotels -ketjun kattava, hotellien henkilökunnasta muodostettu digicoachien verkosto, joka huolehtii digipalveluiden käyttöönotoista hotelleissa sekä antaa ajantasaista tietoa hotellien ja asiakkaiden tarpeista, Markus Siitonen sanoo.