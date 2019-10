Sokos-ketjun syksyä siivittäneet kovat myynnin kasvut

S-ryhmän tammi–syyskuun veroton vähittäismyynti oli 8 694 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 1,7 prosenttia. Koko vuoden parasta kasvuvauhtia pitänyt matkailu- ja ravitsemiskauppa sai nyt kovan kirittäjän tavaratalo- ja erikoisliikekaupasta, jonka myyntiä kasvatti erityisesti Sokos-ketjun viime kuukausien hyvä myyntivire.

– Sokos-ketjun myynnin kasvu erityisesti viimeisen kolmen kuukauden aikana on ollut erittäin hyvää. Se osoittaa, että Suomessa on mahdollista pärjätä myös haastavassa tavaratalokaupan markkinassa. Ketjussa on tehty vuosien ajan määrätietoista kehitystyötä muun muassa valikoimien osuvuuden parantamiseksi ja se tuottaa nyt tulosta, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä korostaa.

Sokos-ketjuun avattiin myös uusi tavaratalo, kun ketju teki syyskuun alussa paluun Lohjalle muutaman vuoden tauon jälkeen. Myös S-ryhmän erikoisliikekaupan toinen menestystarina, kosmetiikkaan erikoistunut Emotion-ketju, vahvistaa asemiaan oman lajinsa ykkösenä. Vuoden loppuun mennessä myymälöitä on jo 38, kun pääkaupunkiseudun kauppakeskukset Tripla ja Ainoa saavat lähiaikoina omat myymälänsä.

S-ryhmän päivittäistavarakaupassa syksyn näkyvin tapaus oli Suomalainen menestysresepti -tuotteiden lanseeraus. Moniin tämän hetken kulutustrendeihin osuvien tuotteiden menekki on ylittänyt kaikki odotukset. Etenkin innovaatiokilpailun voittajatuotteen, kaura-siemenpyörykkä Boltsin, myynti ampaisi heti kirkkaasti kasvispyöryköiden kärkeen. On täysin poikkeuksellista, että uutuustuote myy moninkertaisesti aikaisempaa markkinajohtajaa enemmän.

Kokonaisuutena S-ryhmän Suomen päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 5 497 miljoonaa euroa.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–9/2019

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €, sis. koko S-ryhmä) Muutos 1–9/2018 (%) Marketkauppa* 6 081,5 +1,5 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 303,1 +0,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa** 621,3 +3,7 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 208,2 +3,1 Muut 480,2 +5,1 S-ryhmä yhteensä 8 694,2 +1,7

* Luvussa on marketyksiköiden päivittäis- ja käyttötavaroiden myynti Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

** Luvussa on hotellien ja ravintoloiden myynti Suomessa, Venäjällä ja Virossa.