Sokotel Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Rosson legendaarinen raastepöytä tekee odotetun paluun 22.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

”Raastepöydästä voi aloittaa” on yksi lausahduksista, joka usein nimetään, kun ihmisiltä kysytään suomalaisuutta kuvaavia sanontoja. Ystävällinen kehotus muodostui tutuksi Rosson asiakkaille lähes kahden vuosikymmenen aikana, ennen kuin raastepöytä korvattiin vuonna 2014 italialaishenkisellä alkupalapöydällä. Raastepöytä ei koskaan unohtunut, vaan sen perään on kyselty jatkuvasti. Asiakkaiden toiveisiin on nyt vastattu, ja syyskuun 22. päivä alkaen voi aterian Rossossa aloittaa jälleen raikkaan raastepöydän antimilla.