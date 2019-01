Sokotel panostaa rekrytointiin yhteistyössä Enjoyn kanssa

Kotimaan matkailu ja turismi ovat kasvussa, mutta alalle ei saada uusia työntekijöitä riittävästi. Suomen suurimpiin hotelliyhtiöihin kuuluva Sokotel Oy sekä Suomen suurin hospitality-alaan erikoistunut henkilöstöpalveluyritys Extremely Nice Job Oy – tuttavallisemmin Enjoy – ovat sopineet rekrytointiyhteistyöstä 2.1.2019 alkaen. Yhteistyö on yksi Sokotelin rekrytointipanostuksista hotelli- ja ravintola-alan haastavassa työvoimatilanteessa.

”Sokotel on jo nyt menestyvä yritys ja työpaikkana luotettava ja hyvämaineinen. Jatkossa haluamme olla se halutuin työnantaja. Liiketoimintamme kasvaa ja meillä henkilökunnalla on mahdollisuus kehittyä monipuolisissa tehtävissä, joten edellytyksiä on. Yhteistyön myötä haluamme näyttää suuntaa hospitality-alan edelläkävijänä ja yhteinen intressimme onkin kasvattaa paitsi Sokotelin ja Enjoyn, niin myös koko toimialan kiinnostavuutta. Tämä tulee lähitulevaisuudessa näkymään Sokotelin toiminnassa monella muullakin tavalla,” paljastaa Sokotel Oy:n henkilöstöpäällikkö Sami Juntunen.

“Sokotel hakee yhteistyöstä Enjoyn kanssa liiketoiminnallista ketteryyttä ja optimaalista reagointia työvoiman saatavuuden haasteisiin. Hotelli- ja ravintola-ala kärsii työvoimavajeesta kaikkialla Suomessa. Tähän työntekijöiden ja työn kohtaamisen haasteeseen parhaimman ratkaisun pystyy tarjoamaan toimialalle erikoistunut kumppani,” Enjoyn toimitusjohtaja Olli Tuominen kertoo.

Ravintola-alan työvoiman tarve on osittain myös kausiluontoista ja osa-aikaisen työvoiman tarve kiireellistä.

”Sokotel tarvitsee jatkossakin kasvavassa määrin myös kausiluontoisesti hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisia. Liiketoimintamme kasvun myötä työllistämme heitä entistä enemmän ja siihen tarvitsemme parhaan mahdollisen kumppanin. Yhteistyössä pystymme edelleen palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla; joustavasti ja ihmisläheisesti,” sanoo Juntunen.