Sokotel sai Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on osa Sokotelin laajempaa kulttuurinmuutosohjelmaa. Työtyytyväisyys on noussut ennätyslukemiin.

– Ennätystuloksen taustalla on useita uudistuksia. Kuuntelemme entistä aktiivisemmin henkilöstöämme muun muassa kuukausittaisten työtyytyväisyyskyselyiden avulla. Vastausten pohjalta valitsemme tärkeimmät kehityskohteet. Keskitetyn työvuorosuunnittelun ansiosta voimme tarjota työtä useista hotelleista ja pystymme vastaamaan henkilöstön työvuorotoiveisiin. Lähes 90% esitetyistä toiveista toteutuu. Olemme lisänneet esihenkilöiden määrää ja koulutuksia, panostaneet perehdytykseen, parantaneet sisäistä tiedonkulkua, tiivistäneet yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa sekä lisänneet mahdollisuuksia tehdä erilaisia työtehtäviä ja kasvattaa omaa osaamistaan, kertoo SOK Liiketoiminnan henkilöstöjohtaja Jennie Stenbom.

Työntekijöiden tyytyväisyys näkyy myös talon ulkopuolisissa tutkimuksissa. Sokotel on noussut Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon. Eezy Flow’n toteuttama PeoplePower-henkilöstötutkimus tehdään vuosittain sadoille suomalaisille organisaatioille, ja siihen vastaa yli 150 000 henkilöä.

Alanvaihtajat toivotetaan tervetulleiksi

Hotelliala on toipunut koronasta nopeammin kuin kukaan osasi ennustaa. Esimerkiksi kotimaisten asiakkaiden yöpymisten määrä on jo ylittänyt vuoden 2019 tason. Vauhdikas palautuminen on aiheuttanut myös haasteita.

– Pandemian pahimpina hetkinä jouduimme lomauttamaan työntekijöitämme, ja meiltä siirtyi paljon kokeneita tekijöitä pysyvästi muille aloille. Tällä hetkellä matkailu- ja ravintola-ala kärsii työvoimapulasta. Sokotelissa olemme lähteneet ratkaisemaan ongelmaa tekemällä mittavia parannuksia yrityskulttuurin kehittämiseksi nostamalla ihmiset toimintamme keskiöön, Stenbom kertoo.

Avainasemassa etenkin uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle on kattava ja henkilökohtainen perehdytys. Sokotelissa perehdytysohjelma on rakennettu tukemaan myös alanvaihtoa.

– Ihminen, kasvu ja kehittyminen on toimintamme ydin. Tarjoamme kattavan keskitetyn perehdytyksen hotelli- ja ravintolatehtäviin. Laajalla perehdytyksellä tuemme myös alanvaihtajia urallaan eteenpäin, Stenbom kertoo.

Pandemia-aikana ja sen jälkeen Sokotel on saanut uusia työntekijöitä laajasti eri palvelualoilta. Hotellien vastaanotoissa, kokous- ja tapahtuma -toiminnoissa sekä ravintoloiden saleissa on esimerkiksi lentoemäntiä, hoitoalan ammattilaisia ja myyjiä onnellistamassa asiakkaita.