Solitan Generative AI -vetäjäksi Lasse Girs

Lasse Girs aloitti Head of Generative AI Enablement -roolissa 1. kesäkuuta. Hänellä on lähes 20 vuoden kansainvälinen kokemus datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Toimialoja ja roolikuvauksia on kertynyt jo toistakymmentä. Girs palaa Solitalle musiikkialan startup-yhtiö Utopia Musicin data leadin roolista. Hän on työstänyt roolissaan mm. tekoälyn vaikutuksia musiikkiin ja taiteeseen.

“Generatiivinen tekoäly voi osoittautua viime vuosien data- ja tekoälyilmiöistä kaikista laajimmaksi ja läpileikkaavimmaksi, useita toimialoja mullistavalla tavalla. Monipuolisen kokemuksensa ja teknologiaa ja taidetta yhdistävän näkemyksensä ansiosta Lasse on juuri oikea henkilö johtamaan ilmiöön liittyvää kokeilua ja osaamisen kehittämistä sekä talon sisällä että asiakkaidemme kanssa. Yritysten kiinnostus aiheeseen on tällä hetkellä valtavaa, sillä arvokkaimmat ja kestävimmät tavat hyödyntää näitä uusia teknologioita ovat vasta edessäpäin”, kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

“Käynnissä olevan ilmiön ymmärtäminen ja siitä arvon tuottaminen vaatii äärimmäisen poikkitieteellistä ymmärrystä, enkä voi kuvitella siihen parempaa paikkaa kuin Solita juuri tässä hetkessä. Moniosaajayhteisömme työskentelee kansainvälisesti erinäköisten ja -kokoisten asiakkaiden kanssa, ja ymmärtää syvällisesti ja käytännönläheisesti ihmisen ja koneiden vuorovaikutusta. Kun kaiken pohjalla on ajatus kestävästä arvontuotosta, ja Solitan kulttuuri suosii uteliaisuutta ja osaamisen jakamista, edellytykset todellakin ovat kohdallaan”, Solitan tuore Head of Generative AI Enablement Lasse Girs kiteyttää.

Solitan uusi Generative AI -yksikkö jatkaa Solitan pitkäaikaista työtä datan ja tekoälyn parissa. Yhtiöllä on Euroopassa jo yli 60 AI-asiantuntijaa, joiden työtä tukee kansainvälisesti yli 600 solitalaisen data-asiantuntijan joukko.Solita on aiemmin tehnyt tekoälyä hyödyntäviä hankkeita lukuisille yhtiöille, kuten KONE, DNA, Coxa, Amer Sports, Patria ja SmartEnergi. Solita on panostanut myös tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen ja asiakasorganisaatioiden kouluttamiseen aiheesta.

Generatiivisella tekoälyllä viitataan uusimpiin, sisältöä tuottaviin tekoälyratkaisuihin, jotka kehittyvät juuri nyt erittäin nopeasti. Tunnetuimpia generatiivisen tekoälyn sovelluksia ovat tällä hetkellä esimerkiksi kielimallipohjaisia sisältöjä luova ChatGPT, ohjelmistokehitystä automatisoiva GitHub Copilot, Google Bard ja kuvantuottamiseen keskittyneet Midjourney ja DALL-E 2.





