Solo Sokos Hotel Tornin vaiherikkaat vuosikymmenet asettuivat taiteeksi työmaa-aitoihin

Vuonna 1931 avautuneen helsinkiläisen pilvenpiirtäjähotelli Tornin vivahteikkaisiin vuosikymmeniin voi nyt tutustua hotellin edustalle pystytettyjen katutaidekollaasien kautta. Taideteoksiin on koottu niin kulinarismin merkkihetkiä, suomalaista sotahistoriaa kuin kuulujen vieraiden käyntejä. Solo Sokos Hotel Torni uudistuu parhaillaan ja avautuu vuonna 2021 eleganttina ja persoonallisena hotellina, jossa nykytaide ja uusimmat ravintolailmiöt jatkavat talon mielenkiintoista historiaa.

Hotellin liiketoimintaa operoivan Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Härmälä kertoo, että taide on aina ollut osa Tornia siinä missä upeat näköalatkin. ”Talossa vallinnut vapauden tunne, tietynlainen juhlavuus ja moninaiset aistinautinnot toivat taiteilijoita, kuten muitakin merkkivieraita, taloon alusta asti. Tornissa sielu sai – ja saa jatkossakin – moninaista ravintoa.”

Katutaide tuo Tornin vahvat tarinat modernilla tavalla tähän päivään.

Rakennustyömaan aitoihin pystytetyt teokset on tehnyt helsinkiläinen graafikko Ale Lauraéus. Sekatekniikalla toteutettuja töitä on seitsemän, joista jokaisella on oma teemansa Tornin ravintolaelämästä pilvenpiirtäjäromantiikkaan. Kuvakollaasien kautta pääsee mielikuvamatkalle espanjalais- ja kiinalaisravintoloiden makuihin, kokemaan talvisodan alkuhetkiä, lentämään Zeppelinillä ja tutustumaan talon kiinnostavaan vieraskirjaan. Tornin merkkihetket ovat samalla osa koko Suomen historiaa.

”Teokset tuovat varmasti paljon muistoja Tornissa vierailleille. Niihin kannattaakin tutustua lähietäisyydeltä, toki rakennustyöt huomioiden”, taiteilija Lauraéus kehottaa.

”Torni on vahvojen tarinoiden talo, jonka historiaa ei voi ohittaa. Mielestäni Tornissa identifioituvat hienosti suomalaisuuden tärkeät ilmentymät; itsenäisyys, elämykset ja suomalainen sisu. Tarinat vetoavat matkailijoihin erityisesti nyt, kun elämme erikoisia aikoja”, Härmälä toteaa.

Mutta uusia puheenaiheita on Tornissa aina luotu. Nyt käynnissä oleva mittava uudistustyö tuo taloon sisältöä ja merkitystä, joilla hotelli palauttaa sille kuuluvan paikkansa helsinkiläisessä hotelli- ja ravintolamaailmassa.

Hotelli Torni on parhaillaan suljettuna peruskorjauksen vuoksi. Uusi Torni avautuu loppuvuonna 2021. Peruskorjauksen tilaaja on vakuutusyhtiö Varma, hotellioperaattorina toimii Sokotel Oy. Sisustussuunnittelusta vastaavat Sisustusarkkitehdit Fyra Oy ja Studio Joanna Laajisto.

Katutaideteokset ovat esillä Tornin pääsisäänkäynnin luona, osoitteessa Yrjönkatu 26, Helsinki.

SOLO SOKOS HOTEL TORNI

Solo Sokos Hotel Torni on Helsingin designalueella sijaitseva persoonallinen hotelliklassikko, joka on tunnettu vivahteikkaasta ravintolaelämästään, taiteestaan ja näköaloistaan. Vuosikymmenten varrella monia puheenaiheita herättäneen pilvenpiirtäjähotellin suunnitteli maineikas arkkitehtitoimisto Jung & Jung ja se avautui vuonna 1931.

Solo Sokos Hotel Torni uudistuu vuosien 2020-2021 aikana.