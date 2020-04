Somalinkielisten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Helsingissä

Jaa

Koronavirustartunnat somalinkielisten keskuudessa ovat lähteneet Helsingissä selkeään kasvuun. Somalinkielisillä on todettu tähän mennessä lähes 200 tartuntaa. Käytännössä 1,8 prosentilla somalinkielisestä väestöstä on todettu koronatartunta, kun keskimäärin helsinkiläisten keskuudessa vastaava luku on 0,2 prosenttia. Sekä Helsingin kaupunki että HUS ovat huolissaan viimeaikaisesta kehityksestä ja voimistavat keinojaan tartuntojen hillitsemiseksi.

Helsinki ja HUS ovat seuranneet tiiviisti etenkin Tukholman somalinkielisten keskuudessa raportoitujen koronavirustartuntojen kehittymistä. Aiemmin Helsingissä ei ole ollut havaittavissa vastaavaa merkittävää tartuntojen kasautumista, mutta nyt tartunnat ovat alkaneet nopeasti lisääntyä. Eri kielivähemmistöt on otettu koronakriisin hoidossa huomioon. Helsinki ja HUS ovat tuottaneet ja jakaneet tietoa ja ohjeita useilla kielillä, sekä koonneet verkkosivuilleen ja kaupungin eri toimipisteisiin useilla kielillä esimerkiksi ohjeita lähikontaktien välttämiseen, karanteenissa oleville sekä ohjeita miten tulee toimia, jos epäilee tartuntaa. Tietoa on jaettu myös esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa sekä jalkautuvan nuorisotyön kautta. Helsingissä tartunnan jäljitykseen on otettu mukaan myös kielivähemmistöjä edustavia ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja hoitajia. Näin voidaan paremmin ymmärtää tartuntojen lisääntymisen ja leviämisen syitä. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta erityisesti somalinkielisten keskuudessa tartuntojen määrät ovat lähiaikoina lisääntyneet. ”Pidän hyvin huolestuttavana tartuntojen viimeaikaista leviämistä kielivähemmistöjen keskuudessa. Tilanne vaatii eri toimijoiden yhteistyötä, monikielisten palvelujen kehittämistä edelleen ja tehokasta kohdennettua viestintää. Keskustelemme parhaillaan muun muassa Somaliliiton kanssa myös uusista toimista tilanteen parantamiseksi. Tässä tarvitaan myös pääkaupunkiseudun yhteistyötä, koska tilanne tuskin rajautuu Helsinkiin”, pormestari Jan Vapaavuori kertoo. ”HUS on jo aiemmin tunnistanut tarpeen tiivistää viestintää ja toimia maahanmuuttajayhteisöjen suuntaan. Olemme lisänneet tiedotusta eri kielillä ja formaateissa, muun muassa videoina. On ensiarvoisen tärkeää, että viestintää ja neuvoja on tarjolla Suomessa kaikille ja niillä keinoilla, jotka tavoittavat heidät parhaiten”, toteaa HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen. Kaupunki kertoo aiheesta ja toimenpiteistään tarkemmin tiistaina 14. huhtikuuta kello 17 Helsinki-kanavalla järjestettävässä pormestarin infossa. Vieraana HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen. Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsin, englannin, somalin ja venäjän kielellä.

Yhteyshenkilöt

Linkit