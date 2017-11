Some-kampanjassa päihteitä käyttävät ja kuntoutujat puhuvat itsenäisyydestä

Tukikohta ry haluaa muistuttaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, että itsenäisyys on meidän kaikkien asia. Juhlat ovat yhteiset. Otetaan mukaan myös heidät, jotka helposti juhlapuheissa unohtuvat.

Tänä vuonna saamme juhlia 100-vuotiasta Suomea ja iloita maamme itsenäisyydestä. Vuoden aikana on järjestetty ympäri Suomen erilaisia tilaisuuksia ja tempauksia, joiden tarkoituksena on juhlistaa merkkivuotta teemalla yhdessä. Myös päihdetyötä pääkaupunkiseudulla tekevä Tukikohta ry osallistuu juhlintaan ja käynnistää marraskuussa itsenäisyyttä juhlistavan some-kampanjan, jossa ääneen pääsevät päihteitä käyttävät ja päihdekuntoutujat.

Kaikilla oikeus osallistua ja iloita itsenäisyydestä

Tukikohta ry julkaisee some-kanavillaan Facebookissa ja Twitterissä itsenäisyyspäivän alla noin kuukauden ajan kuvia, joissa päihteitä käyttävät tai päihteiden käytöstä kuntoutuvat ihmiset kertovat, mistä he itsenäisessä Suomessa iloitsevat. Näin halutaan konkreettisesti viestiä, että heilläkin, jotka usein jäävät yhteiskunnassamme näkymättömiksi, on sijaa yhteisessä juhlassamme.

“Mielestäni on hienoa, että Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaksi on valikoitunut yhdessä. Itsenäisyys on ihan meidän kaikkien asia, se koskettaa meitä jokaista”, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman. “Yhdessä tarkoittaa myös sitä, että emme sulje ketään yhteisen juhlan ulkopuolelle”, hän lisää.

“Päihteiden käyttäjät ja päihteiden käytöstä kuntoutuvat nähdään helposti yhteiskunnan marginaalina. He ovat kuitenkin tavallisia ihmisiä, joilla on ihan samanlaisia ilon- ja huolenaiheita kuin meillä muillakin. Myös heillä on oikeus iloita ja osallistua juhlavuoteen. Toivoisin, että ihmiset näkisivät ensisijaisesti päihteiden käytön takana olevan ihmisen, kun törmäävät kampanjan kuviin sosiaalisessa mediassa”, Furman toteaa.

Hyvinvointivaltion palvelut tärkeitä

Some-kampanjan kuvissa nähdään aitoja sitaatteja ihmisiltä, jotka ovat kokeneet päihdeongelman omakohtaisesti. Päihteitä käyttävien ja kuntoutujien kohtaamien haasteiden ja ongelmien sijaan kuvissa keskitytään tällä kertaa siihen, mikä Suomessa on hyvää ja kaunista. “Haluamme osaltamme olla rikkomassa päihteitä käyttäviä ihmisiä koskevaa julkista ongelmapuhetta, vaikka toki ei käy kiistäminen, että päihde- ja mielenterveyspalveluissamme olisi paljon parantamisen varaa. Juhlan kunniaksi haluamme kuitenkin näyttää myös sen valoisamman puolen, sen mihin voimme kaikki samaistua: yhteisen ilon niinkin hienosta asiasta kuin itsenäisyys”, sanoo Furman.

Kampanjan kuvista käy ilmi, että päihteiden käyttäjät ja kuntoutujat arvostavat suuresti hyvinvointivaltion palveluja. Moni vastaaja on nimenomaan halunnut nostaa esiin kiitollisuuden saamistaan sosiaali- ja terveyspalveluista tai vaikkapa ilmaisesta koulutuksesta. “Mielestäni on tärkeää, että meillä pidetään kiinni hyvinvointivaltiosta ja heikoimmasta huolehtimisesta. Se on 100-vuotiaan Suomen arvokkain perintö”, painottaa Furman.