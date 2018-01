Someduunarit goes Dentsu -tapahtumakutsu

Kutsumme 1.2.2018 iltapäiväksi kylään kuuntelemaan markkinointia somen näkökulmasta. Agendalla on muun muassa parhaat some-caset ja luovat toteutukset, some-ostaminen ohjelmallisesti, vaikuttajamarkkinointi somessa sekä best practiset somemainonnassa. Tilaisuudessa käymme myös läpi tekemämme somekyselyn tulokset.

Someduunarit goes Dentsu, 1.2.2018 klo 15.00-17.30

15.00 Alkusanat ja State of Some

15.20 Sometekemisen ja mainonnan Best Practiset sekä sudenkuopat

15.35 Uudet mainoskanavat (Tinder, Snapchat)

Kahvi, tee ja iltapäiväpala

16.20 Somekyselyn purku ja paneelikeskustelu

16.40 Vaikuttajamarkkinointi ja vaikuttajacaseja

17.00 Parhaat luovat toteutukset sosiaalisessa mediassa, 10 parasta kikkaa

Tilaisuus loppuu noin 17.30, jonka jälkeen voi vielä käydä pienellä kierroksella Dentsun tiloissa. Tämän jälkeen on tarjolla virvokkeita ja snackseja.

Tilaisuudessa puhuu muun muassa Heli Ruotsalainen (Social & PR Director), Janne Haussila (Head of Development, Amnet), Sari Koskenkorva (Performance Marketing Manager, Paid Social, iProspect) ja Jussi Hakanen (Creative Strategist, Isobar).

Ilmoittautuminen ja tapahtumapaikka

Tilaisuus on Block by Dylanissa (Eteläranta 18). Ilmoittaudu tästä viimeistään 31.1.2018.