Sommarutställningen på Tikanojas konsthem presenterar gammalt silver

På Tikanojas konsthem öppnas 10.5 utställningen Gammalt silver förtäljer, där inhemska och utländska silversmeders produktion presenteras från 1600-talet ända fram till 1900-talet. Utställningen har sammanställts tillsammans med Hiekan taidemuseo från Tammerfors och den visas fram till 8.9.2019.

Utställningen presenterar silverföremål från samlingar som Vasa stads museer och Hiekan taidemuseo har. Det visas även konst och andra föremål. Utställningen berättar även om några silversmeder från Vasa som tillverkat föremål.

Föremål från samlarnas samling

Från Vasa stads museers samlingar har de flesta föremål till utställningen kommit ur Vasabon läkare Karl Hedmans (1864-1931) samling, som har silverföremål från Vasa, Finland och Europa.

- Hedman köpte silverföremål direkt av silversmeder, föremålens ägare eller via lokala förmedlare. Många europeiska föremål kom till hans samling via en antikhandlare i Helsingfors under åren efter första världskriget, berättar Vasa stads museers tf amanuens Nina Takala.

Några föremål är även från Österbottens museums och vasafödda ingenjör Ingvald Souranders (1874-1961) samlingar. Till Souranders samling hör silver från Finland från 1700- och 1800-talen samt föremål av finländska mästare som arbetade i Sankt Petersburg.

Ur tammerforsbon guldsmed Kustaa Hiekkas (1855-1937) silversamling visas på utställningen silver från Ryssland, Tyskland och Finland från 1600-1900-talen.

Silversmeder från Vasa

På utställningen visas silversmedskråets verksamhet och exempelvis silversmeders gamla lärlingssystem. Ett exempel är släkten Bäckström från Vasa, som hade guldsmeder i tre generationer.

- Utställningen visar mera omfattande silversmedernas yrkeskår, till exempel vad hörde till deras lära och silversmedsarbete, tillägger Takala.

Från Vasa fortsätter utställningen till Hiekan taidemuseo i Tammerfors.

Evenemang

Utställningen kan ses gratis på Internationella museidagen 18.5, den finländska bildkonstens dag 10.7 och konstens natt 8.8.

Tikanojas konsthem har fram till 8.9 på första våningen utställningen Konstens ABC – verk ur Frithjof Tikanojas samling. På tredje våningen visas tills vidare en utställning med fotografier av Tikanojas familj och hem.

Informationsbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/l4MY6SlNsLXbRNb