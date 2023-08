Sonepar tarjoaa entistä laajemman valikoiman Easy UPS- ja Esmi-paloilmoitintuotteita

Loviisan Asuntomessuilla esitellään ensimmäistä kertaa älykotivalmiudella varustettu omakotitalo 5.7.2023 15:07:45 EEST | Tiedote

Dekotalon Loviisan Asuntomessuille rakentama Lilla Hygge on Wiser Ready -älykotivalmis omakotitalo, jonka äly on alusta alkaen rakennettu perheen kasvavien tarpeiden ympärille. Schneider Electricin tarjoaman Wiser Ready -älykotivalmiuden saa uuteen kotiin talotehtaalta tai rakennusliikkeeltä sekä sähköurakoitsijalta remontin yhteydessä. Älykotivalmis koti on kalustettu älykkäillä sähkökalusteilla. Se on helppo ottaa käyttöön ja laajentaa itse jälkikäteen hankkimalla keskusyksikön ja lisälaitteet kattavalta jälleenmyyjäverkostolta. Wiser Ready -kotiin voidaan asentaa valmiiksi älykkäät valokytkimet, termostaatit, verhojen ohjaus, palovaroittimet ja pistorasiat. Tiedote 5.7.2023 – Loviisan Asuntomessujen yksi näyttävimmistä kohteista on kohde numero 24, Lilla Hygge. Dekotalon rakentama kohde on kaksilapsisen perheen kasvavien tarpeiden ympärille rakennettu koti. Kotiin on asennettu Schneider Electricin Wiser Ready -älykotivalmius, jonka avulla valojen ja pistorasioiden ohjaus onnistuu äl