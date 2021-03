Sonesta tuo yhteistyössä Euromaten kanssa Suomen markkinoille huipputehokkaan ilmanpuhdistimen taistelussa koronavirusta vastaan

Ilmanpuhdistimella voidaan merkittävästi vähentää huoneilman sisältämiä haitallisia aerosoleja, viruksia ja bakteereja. PAS 3300 -ilmanpuhdistimen käyttökohteita ovat isot, 50-200 neliömetrin tilat.

Ilmanpuhdistimien kysyntä on kasvanut koronapandemian aikana, koska oikealla tavalla järjestetyllä ilmanvaihdolla voidaan ehkäistä tartuntoja. Huonon ilmanvaihdon vuoksi pisaratartuntana leviävä tauti voi puolestaan tarttua ihmisestä toiseen tehokkaammin kuin jopa ilman minkäänlaista ilmanvaihtoa. Huonosta ilmanvaihdosta ovat esimerkkeinä pöytätuulettimet ja sellaiset ilmastointilaitteet, jotka vain liikuttavat ilmaa. Tällaiset laitteet levittävät virusta kantavia hiukkasia ilmavirran mukana ympäri huoneistoa.

Hyvä ilmanpuhdistin kuuluu parhaaseen mahdolliseen HEPA-luokkaan

Kun ilmanpuhdistin käsittelee huoneilmaa paljon, ilman virustaso laskee – tällöin puhutaan tilan huuhtelusta. Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liiton, REHVA:n keväällä 2020 julkaiseman raportin mukaan hyvää ilmanvaihtoa vastaavan vaikutuksen voi saada aikaiseksi ilmanpuhdistimella, mutta vain silloin kun laite on tarpeeksi tehokas ja se kuuluu niin sanottuun HEPA-luokkaan.

PAS (Pure Air Shield) 3300 -ilmanpuhdistin on varustettu sertfioidulla HEPA 14 pääsuotimella, joka pystyy puhdistamaan 99,995 % ilmassa olevista hiukkasista ja aerosoleista. Varta vasten isoihin tiloihin suunniteltu ilmanpuhdistin vaihtaa huoneen ilman perusasetuksellaan viisi kertaa tunnissa. Tämä on merkille pantavaa, sillä useimmat tällä hetkellä markkinoilla olevat ilmanpuhdistimet pystyvät vain yhteen tai kahteen tilanhuuhteluun tunnin aikana. Kaiken kaikkiaan PAS 3300:ssa on kahdeksan eri asetusta, joita käytetään vallitsevan tilanteen (tilan koko, ihmisten määrä) mukaisesti.

Useasti kierrätetty ilma on ilmanpuhdistuksessa olennaista, koska ihmiset tuottavat huoneilmaan koko ajan lisää hiukkasia hengittämällä, aivastamalla ja jo pelkästään liikkumalla. PAS 3300 imee tällaisen, niin sanotun kontaminoituneen ilman alaosaansa, puhdistaa sen suodattimillaan ja puhaltaa puhtaan ilman ulos yläosastaan suoraan ylöspäin, jolloin ei aiheuteta vedon tunnetta. Tällöin ilma myös kiertää oikeaoppisesti koko huoneessa.

PAS 3300 on maailman johtavan sertifiointiyrityksen, SGS:n, testaama ja sertifioima aerosolien, bakteerien ja virusten suodattamisen osalta.