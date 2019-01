SONKin liittohallitus vuodelle 2019 on järjestäytynyt

Maksuttomuus kaikilla koulutusasteilla on suomalaisen yhteiskunnan elinehto 30.11.2018 16:27 | Tiedote

Opiskelijaliike ja opiskelijat ympäri Suomen viettävät tänään maksuttoman koulutuksen päivää. Suomen koulutusjärjestelmä on kehittynyt sadan vuoden aikana lähes olemattomasta lähtötasosta maailman parhaiden joukkoon. Tämä nousu ei ole tapahtunut sattumalta, vaan se on pitkäjänteisen arvopolitiikan tulos. Maksuton koulutus on tulevaisuudessakin yksi tärkeimmistä tavoista tapa turvata aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus muodostavat kivijalan Suomen tulevaisuudelle kansainvälisessä kilpailussa. “Koulutus on paitsi yksittäiselle opiskelijalle, myös suomalaiselle yhteiskunnalle kannattava sijoitus. Opiskeluaika Suomessa on kuitenkin kallista vaikka opinnot itsessään ovat suurimmalle osalle maksuttomia. Elämistä joudutaan rahoittamaan työnteolla ja lainan ottamisella. Se puolestaan hidastaa valmistumista ja vaikeuttaa opintojen päätoimista suorittamista.” Topi Kytölehto lausuu. “Nykyhallituksen tekemien leikka