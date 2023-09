Sonos esittelee kauttaaltaan uudistetun version suositusta kaiuttimesta – Move 2 tuottaa koko kehossa tuntuvaa stereoääntä

Sonos julkisti tänään suositun Move-kaiuttimen päivitetyn version. Move 2 toistaa tilavaa stereoääntä, ja siinä on jopa 24 tunnin akunkesto sekä kestävä ja vettähylkivä runko. Kaiutin on valmistettu vastuullisia periaatteita kunnioittaen, ja se on Sonosin ensimmäinen kaiutin, joka mahdollistaa stereoäänen missä tahansa. Move 2 on ostettavissa 499 euron hintaan 20. syyskuuta alkaen.

"Vuonna 2019 markkinoille tullut Move on edelleen kategoriansa myydyin kaiutin. Tästä kuuluu kiitos sen ainutlaatuiselle muotoilulle, monipuolisuudelle ja voimakkaalle äänelle", kertoo Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence. ”Haluamme luoda äänielämyksiä, jotka inspiroivat riippumatta siitä, kenen kanssa tai missä olemme. Move 2 -kaiuttimessa on samanlainen uuden sukupolven akustiikka ja muotokieli kuin viime keväänä julkaistuissa Era-kaiuttimissa.”

Laadukas kannettava voimanpesä, josta löytyy kaikki tarpeellinen

Move 2 on päivitetty täysin sekä sisältä että ulkoa. Siitä löytyy viimeisimmät laitteistot ja ohjelmistot sekä huippuluokan akustiikka, joka toistaa laajaa stereoääntä ja syvää bassoa.

Täyteläinen ääni nyt stereona: Move 2:ssa on uudistettu akustinen arkkitehtuuri. Kaksi diskanttikaiutinta tuottavat stereoäänen ja kirkkaat vokaalit, joiden ansiosta live-esityksen emotionaalinen lataus välittyy täysin. Bassokaiutin takaa syvän basson ulkonakin kuunneltaessa.

Move 2:ssa on uudistettu akustinen arkkitehtuuri. Kaksi diskanttikaiutinta tuottavat stereoäänen ja kirkkaat vokaalit, joiden ansiosta live-esityksen emotionaalinen lataus välittyy täysin. Bassokaiutin takaa syvän basson ulkonakin kuunneltaessa. Mukautettava järjestelmä: Bluetooth- ja WiFi-mahdollisuudet tarjoavat joustavuutta – kaksi Move 2 -kaiutinta voi muodostaa stereoparin Bluetoothin kautta WiFi-yhteydellä tai Move 2 -kaiuttimen voi ryhmittää saumattomasti Sonos-järjestelmään.

