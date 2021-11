Sonos suosittelee: juhlakauden ihastuttavat lahjaideat neljälle erilaiselle kuuntelijalle

Äänielämysten asiantuntijayritys Sonosin kaiuttimien ja äänipalkkien valikoimasta löytyy laadukkaita lahjaideoita henkilöille, jotka arvostavat erinomaista äänenlaatua, ajatonta muotoilua ja laitteiden pitkäikäisyyttä.

"Aloitamme uusien tuotteiden suunnittelun usein käyttäjätutkimuksella, jonka avulla pyrimme tunnistamaan mahdollisia ongelmia ja piilotettuja tarpeita, joihin sitten etsimme luovia ja käyttäjäkokemuksen kannalta mielekkäitä ratkaisuja. Emme koskaan seuraa lyhytkestoisia trendejä, vaan suunnittelemme mahdollisimman pitkäkestoisia tuotteita, jotka sopivat moniin eri koteihin, eivätkä vaadi käyttäjältä erityistä huomiota", Sonosin muotoilutiimin vetäjä Aki Laine kertoo.

Sonosin valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin, oli kyseessä sitten musiikin, äänikirjojen tai podcastien ahkera kuluttaja, penkkiurheilija, kotijumppaaja tai elokuvien ja sarjojen parissa viihtyvä henkilö.

Sonos Roam on aktiivisen seikkailijan luottokaveri

Sonos Roam on pieni, kevyt ja helposti mukana kulkeva älykaiutin. Sen kestävä rakenne suojaa sitä esimerkiksi vaelluksella, veneellä tai mökillä, joten se sopii erinomaisesti lahjaksi aktiivisen elämäntyylin omaavalle henkilölle. Ajattoman ja simppelin muotoilunsa vuoksi Roam sopii kauniisti osaksi sisustusta, eikä sitä tarvitse piilottaa pöytälaatikkoon. Kaiuttimen voi asettaa vaaka- tai pystyasentoon, ja sen pehmeä soundi vie mukanaan. Roam toimii kotona WiFi-verkossa ja kaikkialla muualla Bluetoothilla.

Sonos Move sopii musiikin ja podcastien parissa rentoutuvalle

Sonosin toinen Bluetooth-kaiutin Sonos Move on Roamia järeämpää tekoa. Isokokoista kannettavaa kaiutinta voi helposti liikutella kodin eri huoneisiin, ja siitä saa mukavasti tunnelmaa illalliskutsuille tai lisäenergiaa kotijumppaan. Erinomainen ja kestävä lahjavalinta henkilölle, joka etsii kotiinsa laadukasta ja monipuolista kaiutinta. Move toimii kotona WiFi-verkossa ja kaikkialla muualla Bluetoothilla.

Sonos Beam on penkkiurheilijan suosikki

Sonos Beam on kompakti äänipalkki, joka sopii erinomaisesti pienempiin asuntoihin ja pienemmille televisioille. Kompaktista koostaan huolimatta, Beamissa on riittävästi voimaa tuomaan esimerkiksi sarjojen ja pelien äänet osaksi huonetta. Tämä äänipalkki on erinomainen lahja tv-sarjoista tai penkkiurheilusta tykkääville.

Sonos Arc ilahduttaa vaativampaakin elokuvakriitikkoa

Sonos Arc -äänipalkki muuttaa olohuoneen hetkessä elokuvateatteriksi. Tämä äänipalkki on kehitetty huolellisesti Oscar-palkittujen äänisuunnittelijoiden kanssa, ja sen ainutlaatuinen Trueplay-teknologia virittää äänipalkin sopimaan saumattomasti huoneen akustiikkaan. Täydellinen lahja henkilölle, joka kaipaa kokonaisvaltaisia elämyksiä elokuvien ja sarjojen parissa.

Kuuntelulla on paljon positiivisia vaikutuksia ihmisiin

Sonosin vastikään teettämä Brilliant Sound -tutkimus osoittaa musiikin, podcastien ja muun kulttuurin kuuntelemisella olevan merkittävä positiivinen vaikutus neljään olennaiseen elämänalueeseen: mielialaan, kuntoon, suhteisiin ja tuottavuuteen. Käytännössä ihmiset kokevat musiikin kuuntelemisen auttavan esimerkiksi treenaamaan tehokkaammin, piristämään seksielämää, olemaan luova ja kehittämään uusia ideoita sekä jopa vahvistamaan ihmissuhteita.

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista koki musiikilla olevan monenlaisia vaikutuksia treenaamiseen. Se muun muassa motivoi treenaamaan, kun ei jaksaisi (68 %), harjoittelemaan pidempään (52 %), saamaan itsestään enemmän irti (55 %) ja harjoittelemaan tehokkaammin (51 %).

Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, kuinka syvä ja monipuolinen yhteys musiikin ja mielialan välillä on. 74 % osallistujista kertoo, että musiikin kuuntelu auttaa heitä vähentämään stressiä. 42 % vastanneista sanoi, että podcastit rentouttavat heitä.

Jopa 76 % ​​kyselyyn vastanneista sanoi, että musiikin kuuntelu auttaa heitä antamaan parhaansa töissä. 67 % kyselyyn vastanneista kertoi musiikin olevan tehokkaampi tekijä työn tuottavuuden kannalta kuin kahvi. Ja yhtä suuri osa on sitä mieltä, että musiikki auttaa heitä ideoimaan ja olemaan luova, kun he tuntevat olevansa jumissa.

Brilliant Sound -verkkokyselyyn vastasi yhteensä 12 000 henkilöä 12 eri maasta.