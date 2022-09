Sonos-uutuus Sub Mini on vahvalla bassolla varustettu subwoofer

Äänielämysbrändi Sonos tuo markkinoille Sub Minin, langattoman subwooferin, jossa on voimakas ja tasapainoinen basso. Sub Minin kompakti ja sylinterimäinen muotoilu on saanut inspiraationsa ikonisesta Sonos Subista, ja se toistaa matalat taajuudet yhtä kirkkaasti. Uuden subwooferin värivaihtoehdot ovat mattamusta ja valkoinen. Tuote on ostettavissa 499 euron hintaan 6. lokakuuta alkaen.

”Suoratoiston uudella aikakaudella laatu korvaa määrän. Suoratoistoalustat panostavat kokonaisvaltaisiin viihde-elämyksiin ja asettavat myös äänenlaadulle entistä korkeampia vaatimuksia. Sub Mini täydentää Sonosin monipuolista kotiteatterituotteiden valikoimaa ja tarjoaa kuuntelijoille elokuvateatteritason äänen”, kertoo Maxime Bouvat-Merlin, Senior VP of Hardware & Operations, Sonos.

Sub Mini tuo tehoa elokuviin, musiikkiin ja peleihin

Sub Mini tuo lisäsyvyyttä Sonosin aikaisemmin lanseerattujen Beam- ja Ray-äänipalkkien äänentoistoon. Subwoofer nostaa suoratoistopalveluiden viihde-elämykset uudelle tasolle.

Bassoa ilman synkkää tunnelmaa: Sub Minin kustomoidut kaksoiskaiuttimet ja edistynyt prosessointi varmistavat syvän ja dynaamisen äänen. Akustisesti tiiviin kotelon sisällä olevat kaiuttimet on suunnattu sisäänpäin, mikä tasaa voimaa ja poistaa värinää.





Sub Minin kustomoidut kaksoiskaiuttimet ja edistynyt prosessointi varmistavat syvän ja dynaamisen äänen. Akustisesti tiiviin kotelon sisällä olevat kaiuttimet on suunnattu sisäänpäin, mikä tasaa voimaa ja poistaa värinää. Tasapainoinen ääni: Viimeistelty digitaalinen signaaliprosessointi maksimoi bassovasteen ja tuottaa runsaita matalia ääniä aivan kuten isommat subwooferit. Sub Mini toistaa matalat taajuudet tehokkaasti, jolloin siihen yhdistetyt kaiuttimet voivat keskittyä vain korkeampien taajuuksien toistamiseen. Näin ollen kuuntelija pääsee nauttimaan aikaisempaa runsaammasta ja voimakkaammasta äänielämyksestä.





Viimeistelty digitaalinen signaaliprosessointi maksimoi bassovasteen ja tuottaa runsaita matalia ääniä aivan kuten isommat subwooferit. Sub Mini toistaa matalat taajuudet tehokkaasti, jolloin siihen yhdistetyt kaiuttimet voivat keskittyä vain korkeampien taajuuksien toistamiseen. Näin ollen kuuntelija pääsee nauttimaan aikaisempaa runsaammasta ja voimakkaammasta äänielämyksestä. Yhdistä toimivaksi kokonaisuudeksi: Elokuvien draamaa voi korostaa yhdistämällä Sub Minin esimerkiksi Beamin tai Rayn kanssa. Vauhdikkaat kotibileet varmistaa Sub Minin ja Sonos Onen yhdistelmä.





Elokuvien draamaa voi korostaa yhdistämällä Sub Minin esimerkiksi Beamin tai Rayn kanssa. Vauhdikkaat kotibileet varmistaa Sub Minin ja Sonos Onen yhdistelmä. Näyttää hyvältä, joka suunnasta: Sub Minissä on pyöreä muotoilu, jonka ansiosta se sulautuu kodin sisustukseen erinomaisesti.





Sub Minissä on pyöreä muotoilu, jonka ansiosta se sulautuu kodin sisustukseen erinomaisesti. Saumaton asennus: Sub Mini lisätään kodin äänijärjestelmään Sonos-sovelluksen avulla, ja asennus kestää vain muutaman minuutin. Sub Minin voi yhdistää useiden eri Sonos-kaiuttimien kanssa. Subwooferin ääntä voi hienosäätää Trueplaylla, joka mukauttaa äänen seinistä ja kalusteista syntyvään kaikuun.

Sub Mini on saatavilla 499 euron hintaan 6. lokakuuta alkaen. Lisätietoja osoitteesta sonos.com tai Sonosin sosiaalisen median kanavista aihetunnisteella @sonos.

Lisätietoja Sonosista

Sonos (Nasdaq: SONO) on maailman johtava äänielämyksiin erikoistunut yhtiö. Sonosia pidetään monihuoneisen langattoman kotiteatteriäänen kehittäjänä. Sen innovaatiot tarjoavat ihmisille parempia kuuntelukokemuksia ja helpon pääsyn rakastettuihin sisältöihin. Vertaansa vailla oleva äänikokemus, tarkoin suunniteltu muotoiluestetiikka, yksinkertainen käyttö sekä avoin alusta takaavat sen, että Sonosin tuottama laaja-alainen äänisisältö on kenen tahansa ulottuvilla. Sonosin pääkonttori sijaitsee Santa Barbarassa, Kaliforniassa. Lue lisää: www.sonos.com.