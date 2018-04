Sopivan jännittäviä kirjoja kuusivuotiaista yli 16-vuotiaille – uskallatko lukea?

Otavan kevät on täynnä jännittäviä kirjoja kaikenikäisille. Kokosimme kattauksen uutuuskirjoja, jossa rikoksia ja pulmia selvitetään niin koodaamalla kuin koirienkin kanssa. Nuorten aikuisten trillerit eivät kalpene aikuisten jännäreiden rinnalla.

Jørn Lier Horst: Operaatio Myrskypilvi (ikäsuositus 6+, ilm. 01/18)

Huippusuositun norjalaisdekkaristin lasten salapoliisisarjan ensimmäinen osa.

Virtakylässä tapahtuu kummia. Leipomosta on kadonnut kaikki hiiva. Naapurikaupungin karamellitehtaasta on varastettu pakettiauto. Eivätkä varkaudet lopu siihen… Nyt tarvitaan avuksi Etsiväkaksikko!

Jørn Lier Horst: Operaatio Varjomies (6+, 05/18)

Joku on kaivanut kuoppia keskelle niityn halki kulkevaa polkua, ja Oliver kaatuu pyörällä ajaessaan. Miksi kuopat on kaivettu? Tilda ja Oliver alkavat tutkia asiaa ja näkevät niityn laidalla salaperäisen miehen. Kun he vielä löytävät aarrekartan, on Etsiväkaksikolla käsissään jännittävä arvoitus.

Sarah Rubin: Näkymätön vihje – Alice Jones koodaa ja ratkoo 1 (9+, 01/18)

Tutustu Alice Jonesiin, säkenöivään etsivään, jolta ei puutu älyä ja asennetta!

Matematiikkanero Alice Jones on jo ratkaissut muutaman mysteerin. Mutta kun tiedemies katoaa lukitusta huoneesta, hänellä on käsissään tavallista vaikeampi tapaus.

Katarina Mazetti: Viikinkejä ja vampyyreja – Seikkailuserkut 3 (9+, 03/18)

Viisikko-sarjasta innoituksensa saanut serkkukatras pääsee taas kesälomalla Frida-tädin luo Uikkusaareen, ihanaa!

Frida lähtee Tukholmaan näyttämään arkeologeille saaresta löytämäänsä viikinkiaikaista kolikkoa. Kun lapset jäävät keskenään, he näkevät metsässä kummallista valoa. Sana Uikkusaaren kultalöydöstä on kiirinyt mantereelle. Serkukset kohtaavat kovaotteisen kolmikon, joka hamuaa Fridan mailta häikäilemättömästi aarretta.

Adrienne Kress: Löytöretkeilijät 1 – Kätketty ovi (9+, 03/18)

Vauhdikkaan trilogian avaus. Sebastianin säntillinen maailma menee mullin mallin, kun hän törmää pimeällä kujalla sijaitsevaan outoon kerhoon, jossa kokoontuvat aikamme suurimmat seikkailijat ja tutkimusmatkailijat.

Sebastian palkataan apupojaksi kerhoon, ja hän oppii, että jos haluaa jännitystä elämäänsä, pitää myös niskuroida ja ottaa riskejä.

K. K. Alongi: Pakenijat (16+, 03/18)

Helikopterin ilmestyminen taivaalle nyrjäyttää kuolemanaallosta selviytyneiden nuorten maailman sijoiltaan. Ovatko tulijat odotettuja pelastajia vai uusi uhka? Hyytävän trillerisarjan päätösosa

Scott Bergstrom: The Cruelty 2 – Mihin voit luottaa? (16+, 04/18)

Gwendolyn Bloom on kuollut.

Hän pakenee uuden nimen ja passin turvin, mutta vaara on kaikkea muuta kuin ohi. Hän pelasti isänsä Euroopan pahimman rikollisliigan kynsistä, mutta ei ole saanut selville mikä isän kertomasta on totta ja mikä valhetta. Nyt viholliset jahtaavat häntä kostoa janoten.

Gwen Bloom on kickass -sankari James Bondin ja Jason Bournen hengessä! Hengästyttävän toimintatrillerin nerokkaasti punottu juoni addiktoi lukemaan.

Katharine McGee: Tuhat kerrosta – Huipulla (16+, 04/18)

New York, Manhattan vuonna 2118. Säkenöivän luksuksen ja glamourin keskellä viidellä nuorella on hengenvaarallisia salaisuuksia. He tekevät mitä tahansa saavuttaakseen päämääränsä, jopa luottavat viholliseensa. Sitten 1000-kerroksiseen pilvenpiirtäjään astuu salaperäinen, boheemi kaunotar, joka saapuu kaupunkiin vain saadakseen aikaan hämmennystä. Ja hän tietää täsmälleen mistä aloittaa.

Nuorten tietämättä joku tarkkailee heitä herkeämättä, kosto mielessään.

