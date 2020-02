Sopu paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden toimihenkilöiden työehdoista; Juhannusseisokki lyhenee, joustavuutta työjärjestelyihin

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden toimihenkilöiden työehdoista on päästy sopimukseen, kun Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät valtakunnansovittelijan tiistaina antaman sovintoehdotuksen. Niin sanotut kiky-tunnit muuttavat uusissa työehdoissa muotoaan.

Metsäteollisuus ry hyväksyi valtakunnansovittelijan ehdotuksen, koska se noudattelee pääpuitteissaan Paperiliiton kanssa työntekijäsopimuksessa saavutettua ratkaisua. Myös toimihenkilöiden uusissa työehdoissa esimerkiksi juhannusseisokki lyhenee.

Toimihenkilösopimus sisältää työnantajille merkittävät mahdollisuudet aiempaa joustavampiin työjärjestelyihin. Tämä on ollut jo pidempään Metsäteollisuus ry:n tavoitteena.

– Kokonaisuudessaan ratkaisu on kompromissi, joka ei paranna toimialan kilpailukykyä, Metsäteollisuus ry työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén toteaa.

Toimihenkilöiden palkkaratkaisu on 3,3 prosenttia 25 kuukauden sopimuskaudella, joka päättyy 31. joulukuuta 2021.

Sopimuksen syntyminen tarkoittaa sitä, että Ammattiliitto Pron julistamat työtaistelut paperi-, kartonki- ja sellutehtailla sekä satamissa päättyvät.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Metaäteollisuuden kotimainen arvoketju on pitkä, joten alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.



