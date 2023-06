Soraya Lane vie lukijansa lumoaville matkoille yli mantereiden ja vuosikymmenten

Kuusi toisilleen vierasta naista saapuu lontoolaiseen lakitoimistoon. Siellä kullekin ojennetaan entisen naimattomien äitien asuntolan kätköistä löytynyt, nimikoitu rasia. Sen avaaminen saattaa mullistaa heidän käsityksensä omista juuristaan ja isoäideistään.

Uralleen viininvalmistuksen parissa omistautunut Lily löytää saamastaan rasiasta käsin kirjoitetun reseptin ja Milanon La Scala -teatterin käsiohjelman palasen. Hän aloittaa unelmatyössään italialaisella viinitilalla ja ryhtyy vihjeitä seuraten etsimään juuriaan tilan omistajien hurmaavan pojan Antonion avustuksella. Auki alkaa keriytyä dramaattinen tarina kohtalon erottamista rakastavaisista.

Kun isoäidin mysteeri selviää, uskaltaako Lily kuunnella omaa sydäntään?

Kadonneet tyttäret on kahdessa aikatasossa kerrottu kirjasarja, joka tempaa lukijansa mantereiden ja vuosikymmenten yli ulottuville matkoille. Suuria rakkaustarinoita, perhesalaisuuksia, toivoa ja dramaattisia tapahtumia täynnä oleva sarja on täysosuma mm. Lucinda Rileyn, Fiona Valpyn ja Victoria Hislopin lukijoille. Sarjaan on tulossa kahdeksan osaa, ja toinen osa Kuubalainen tytär ilmestyy suomeksi helmikuussa 2024.

Soraya Lane on uusiseelantilainen kirjailija, joka tunnetaan Amazonin listakärkeen nousseista koskettavista historiallisista romaaneistaan. Idea Kadonneet tyttäret -sarjaan syntyi korona-pandemian aikana, jolloin kirjailija haaveili matkoista kaukaisiin maihin.



Suomentaneet Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen

Arvostelukappaleet: hanna-leena.soisalo@otava.fi