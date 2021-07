Sörnäisten metroasemalla alkaa lippuhallin perusparannus elokuussa

Jaa

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannus alkaa 2.8.2021. Metroasema on matkustajien käytössä koko remontin ajan.

Metroaseman katu- ja lippuhallitason tilat peruskorjataan kokonaisuudessaan. Lippuhallissa uusitaan liiketilat, yleisökäytävän ja porraskäytävien pintarakenteet ja varusteet sekä valaistus.

Metroaseman energiatehokkuus paranee, kun rakenteiden lämmöneristystä parannetaan ja talotekniikkaa uusitaan.

Metroaseman A-sisäänkäynti Vaasanpuistikossa puretaan osittain ja uusitaan lasirakenteisena. G- ja E-sisäänkäyntien kaiteet ja pintarakenteet uusitaan. Vaasanpuistikon B-sisäänkäynnillä uusitaan kaksi hissiä. Metroaseman tilojen yläpuolella olevan kannen vedeneristyksen uusiminen Vaasanpuistikon alueella tehdään loppuun – osa vedeneristyksestä on tehty Hämeentien katuremontin yhteydessä jo aiemmin.

Metroaseman yleisöopasteet uusitaan.

Lippuhallin perusparannustyöt tehdään vaiheittain niin, että asema on matkustajien käytössä koko remontin ajan. Töiden ajan lippuhallissa on väliaikaisia kulkujärjestelyjä, ja osa käytävästä on kerrallaan matkustajien käytössä. Metroaseman viidestä sisäänkäynnistä neljä on aina käytössä, samoin toinen hisseistä.

Peruskorjaus toteutetaan esteettömyyden periaatteita noudattaen ja lippuhallitason lattialaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet. A- ja B-sisäänkäynneille asennetaan äänimajakat.

Arvioidun aikataulun mukaan perusparannustyöt valmistuvat keväällä 2023.

Sörnäisten metroasema on otettu käyttöön vuonna 1984. Perusparannuksen tavoitteena on kohentaa metroaseman ulkonäköä ja käytettävyyttä sekä parantaa alueen turvallisuutta.

Metroaseman matkustajamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet itäisten ja pohjoisten kaupunginosien sekä pohjoisten kehyskuntien lisääntyneen asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä. Ennusteiden mukaan matkustajamäärät tulevat lisääntymään edelleen.