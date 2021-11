Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Sörnäistentunneli on 1,6 kilometriä pitkä autoliikenteen tunneli, jossa on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Tunneli yhdistää Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien. Toteutuessaan Sörnäistentunneli parantaa Kalasataman alueen jalankulkuympäristön viihtyisyyttä sekä tekee tilaa lisääntyville joukkoliikenneyhteyksille. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin kaksi miljoonaa euroa.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi