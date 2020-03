Sortti-asemat ovat auki toistaiseksi normaalisti – vältä asiointia koronaviruksen aikana

HSY:n Sortti-asemien aukioloaikoja voidaan joutua rajoittamaan koronavirusepidemian aikana. Aukioloajat kannattaa tarkistaa HSY:n verkkosivuilta ennen lähtöä asemalle. Asiointia kannattaa välttää epidemian aikana.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Sortti-asemien aukioloaikoja voidaan joutua rajoittamaan koronavirusepidemian aikana. Aukioloajat kannattaa tarkistaa juuri ennen asemalle lähtöä verkkosivuilta www.hsy.fi/sorttiasemat. Muutoksia voi tulla saman päivän aikana nopeastikin.

- Voimme joutua rajoittamaan Sortti-asemiemme aukioloaikoja, jotta voimme palvella asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla siitäkin huolimatta, että henkilökuntaamme saattaa olla tavallista vähemmän asemillamme. Kevät on yleensä ruuhkaisinta aikaa, joten pyrimme pitämään asemamme auki myös näinä poikkeusaikoina. Yleensä olemme palvelleet asiakkaita myös muutamana lauantaina, mutta tänä keväänä se ei ole mahdollista, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Sortti-asemille on hyvä tuoda kerralla suurempia lasteja, jotta asemat eivät ruuhkaannu. Pienet määrät jätettä kannattaa säilyttää kotona epidemian ajan mahdollisuuksien mukaan. Asemalla on hyvä asioida ripeästi, jotta asemalla vietetty aika olisi lyhyt ja asiakkaita olisi asemalla mahdollisimman vähän samanaikaisesti. Eniten asiakkaita on yleensä maanantaina ja perjantaina iltapäivisin ja iltaisin, joten kannattaa tulla asemalle muuna aikana.

- Pyydämme asiakkaita harkitsemaan tarkkaan, onko asiointi Sortti-asemilla välttämätöntä epidemian aikana. Toivomme, että kukaan ei tule flunssaisena Sortti-asemalle. Muistutamme myös, että asemilla tulee muistaa kahden metrin etäisyys toisiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan, Mäntynen ohjeistaa.

Asiakkaiden kannattaa käyttää itsepalvelumaksulaitteita niillä asemilla, joilla se on mahdollista. Näin vältetään asiointia Sortti-aseman infopisteessä.

Koronavirus on vaikuttanut myös muihin HSY:n jätteen vastaanotto- ja noutopalveluihin. Vaarallisten jätteiden, metalliromun ja sähkölaitteiden keräysautokierros siirtyi syksyyn. Suurten esineiden Nouto-Sortti-palvelu on tauolla ainakin 13.4. saakka.



HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, marjut.mantynen@hsy.fi, puh. 040 0609 493.